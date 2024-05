Bose QuietComfort Ultra Earbuds, auricolari top a un prezzo mai visto

Fonte foto: Bose

Acquistare un paio di auricolari di fascia alta vuol dire portare a casa un prodotto sviluppato per garantire una resa sonora senza compromessi e l’accesso a tantissime funzionalità aggiuntive che semplificano ulteriormente la vita delle persone

Chiaramente non si tratta di una tecnologia a buon mercato e, anzi, per comprare un dispositivo del genere bisogna spendere cifre spesso proibitive, giustificate dalla qualità del prodotto ma che comunque potrebbero essere un problema per molti.

Su Amazon, però, risparmiare è possibile e quasi quotidianamente passano sulle pagine del noto e-commerce moltissime offerte interessanti, come quelle per gli auricolari Bose QuietComfort Ultra Earbuds che portano il prezzo di questo prodotto al di sotto dei 300 euro.

Bose QuietComfort Ultra Earbuds: scheda tecnica

Le Bose QuietComfort Ultra Earbuds sono auricolari in-ear di fascia alta. Tra le particolarità del dispositivo tre diverse modalità d’ascolto (selezionabili anche tramite l’apposito switch) con Quite Mode, Aware Mode e Audio Immersivo.

La Quiet Mode altro non è che la modalità cancellazione attiva del rumore (ANC), sviluppata per isolare l’utente dai rumori ambientali. L’Aware Mode è la modalità trasparenza e, utilizzando i microfoni sulle cuffie, permette di percepire anche i rumori dell’ambiente circostante, voci incluse, così da non isolare totalmente l’ascoltatore.

La modalità Audio immersivo, invece, permette di attivare l’ANC aggiungendo anche (per i dispositivi compatibili) l’audio spaziale, con una resa sonora avvolgente e di altissimo livello.

Molto interessante anche la tecnologia CustomTune, che permette di ottimizzare il suono in riproduzione analizzando la conformazione di orecchie e condotto uditivo dell’utente. Utilizzando il "tono di benvenuto" che si può ascoltare all’accensione delle cuffie, infatti, il dispositivo verifica in automatico le modalità di percezione dell’orecchio, impostando in automatico le varie impostazioni così da garantire la migliore resa sonora possibile.

Anche per le chiamate Bose garantisce una resa sonora sopra la media, con i microfoni che vengono usati per captare ed eliminare il rumore ambientale, per migliorare la qualità delle conversazioni anche in ambienti non particolarmente silenziosi.

Collegando le cuffie allo smartphone tramite Bluetooth 5.3 si può usaree l’app ufficiale Bose Music (disponibile per Android e iOS) che permette di gestire tutte le funzionalità appena descritte e di accedere all’equalizzatore.

Per quanto riguarda l’autonomia, stando alle indicazioni di Bose queste cuffie garantiscono fino a 6 ore di ascolto, che salgono a circa 20 ore utilizzando anche l’apposita custodia di ricarica. Inoltre con una ricarica di soli 20 minuti si ottengono altre 2 ore di riproduzione aggiuntiva.

Infine è presente la certificazione IPX4, che attesta la resistenza dei soli auricolari agli spruzzi d’acqua e al sudore.

Bose QuietComfort Ultra Earbuds: l’offerta Amazon

I Bose QuietComfort Ultra Earbuds sono auricolari di fascia alta, un prodotto sviluppato per garantire un’ottima resa sonora in qualsiasi condizione di utilizzo e tante funzionalità extra che possono arricchire notevolmente l’esperienza d’uso, rendendo questo dispositivo ancora più versatile.

Il prezzo di listino è di 349,95 euro, non proprio basso ma comunque giustificabile dall’ottima scheda tecnica appena illustrata. Con le offerte Amazon, però¸ si scende a 270,27 euro (-23%, -79,68 euro) uno sconto davvero da non sottovalutare che rende un po’ più semplice acquistare un ottimo paio di cuffie da cui difficilmente si torna indietro.

