Bose QuietComfort, con la Festa delle Offerte Prime sono perfette

Fonte foto: Bose

Per acquistare un paio di cuffie over-ear di buona qualità e con tante funzionalità extra, bisogna spendere cifre non proprio alla portata di tutti e chi non ha esigenze specifiche, potrebbe decidere di ripiegare su altri prodotti e preferire il risparmio.

Per fortuna, però, in soccorso dei consumatori arriva Amazon che grazie agli sconti irripetibili della Festa delle Offerte Prime, rende un po’ più semplice portare a casa decine e decine di prodotti, tra cui chiaramente anche delle ottime cuffie.

Tra i prodotti più interessanti in saldo proprio in queste ore ci sono le Bose QuietComfort, uno dei device di fascia medio-alta dell’azienda statunitense che arrivano a un prezzo irripetibile, che scende sotto i 200 euro raggiungendo il minimo storico. Un’occasione da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

Bose QuietComfort – Cuffie Wireless over-ear – Custom Mode + ANC

Cuffie Bose QuietComfort: scheda tecnica

Le Bose QuietComfort sono cuffie over-ear di fascia medio-alta. Parliamo di un prodotto dalle dimensioni contenute (184x152x76,2 mm) e dal peso di 240 grammi. Aggiungendo anche la la custodia si arriva a 211x145x51 mm e ha un peso di 180 grammi.

Tra le particolarità di questo dispositivo, la presenza di tre modalità d’ascolto: la Quiet Mode con la Cancellazione attiva del rumore al massimo, la soluzione ideale per abbattere i rumori esterni e concentrarsi sull’ascolto.

L’Aware Mode è la Modalità trasparenza con il device che consente di ascoltare anche il rumore ambientale per non isolare completamente l’utente da ciò che lo circonda. Infine c’è la Custom Mode utile per regolare la modalità di cancellazione del rumore in base alle proprie esigenze, attivando o disattivando altre impostazioni, come il Wind Block, utile per eliminare il rumore del vento.

Tutte le impostazioni possono essere gestite sia dai tasti fisici a bordo del dispositivo e sia dall’applicazione ufficiale Bose, che permette di regolare il tutto comodamente dal proprio smartphone, con la possibilità anche di accedere all’equalizzatore.

Tra le connessioni ci sono il Bluetooth 5.1, l’USB-C (per la ricarica) e ingresso per il jack audio da 2,5 mm e da 3,5 mm col cavo (incluso nella confezione) che può essere staccato e riattaccato al bisogno, trasformando questo dispositivo in un normale paio di cuffie cablate.

Sul fronte dell’autonomia Bose promette fino a 24 ore di ascolto con cancellazione arriva del rumore. La ricarica avviene tramite USB-C e richiede circa due ore e mezzo, mentre con una ricarica di appena 15 minuti si possono ottenere altre quattro ore di riproduzione musicale.

Cuffie Bose QuietComfort: la festa delle offerte Prime

Per portare a casa le Bose QuietComfort bisogna spendere 269,95 euro, tuttavia grazie alla Festa delle Offerte Prime per le prossime ore il prezzo scende fino a 199,95 euro (-26%, -70 euro), uno sconto molto interessante che rende un po’ più facile acquistare un paio di cuffie di fascia medio-alta.

