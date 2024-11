Bose QuietComfort Ultra Earbuds, col Black Friday di Amazon sono un vero affare

Fonte foto: Bose

Tra i moltissimi brand che partecipano al Black Friday di Amazon troviamo anche Bose che propone prezzi davvero vantaggiosi per molti dei suoi prodotti in catalogo.

Nel segmento degli auricolari di fascia alta, ad esempio, l’azienda americana punta tutto sulle Bose QuietComfort Ultra Earbuds, un paio di cuffiette dalle grandi potenzialità con tantissime funzioni pronte a soddisfare anche l’ascoltatore più esigente, quello che quando si tratta di qualità audio non vuole scendere a compromessi.

Con le offerte in corso, dunque, è possibile portare a casa questo dispositivo al minimo storico, spendendo meno di 230 euro. Uno sconto da non sottovalutare assolutamente, visto l’elevato prezzo di listino di questo prodotto premium.

Bose QuietComfort Ultra Earbuds – Cuffie in-ear – CustomTune e Audio Spaziale

Bose QuietComfort Ultra Earbuds: scheda tecnica

Le Bose QuietComfort Ultra Earbuds sono cuffiette in-ear caratterizzate principalmente da tre diverse modalità d’ascolto: Quite Mode, Aware Mode e Audio Immersivo.

La Quiet Mode è la modalità cancellazione attiva del rumore (ANC) che grazie ai microfoni sugli auricolari e agli algoritmi sviluppati da Bose permette di abbattere il rumore ambientale, isolando l’utente da ciò che lo circonda. Simile il discorso anche per l’Aware Mode, la modalità trasparenza, che invece lascia passare anche i rumori dell’ambiente circostante, voci incluse, così da mantenere comunque la percezione di ciò che accade intorno.

Molto interessante la modalità Audio immersivo che consente di attivare l’ANC e l’audio spaziale (sui dispositivi compatibili, naturalmente) per una resa sonora ancora più coinvolgente.

Per personalizzare il suono in riproduzione in base alla conformazione del proprio orecchio, si utilizza la tecnologia CustomTune che, tramite un tono di benvenuto all’accensione delle cuffie, consente al dispositivo di mappare le modalità di percezione dell’orecchio, regolando in piena autonomia le migliori impostazioni per la persona che lo stanno indossando.

Per quanto riguarda le chiamate, le Bose QuietComfort Ultra Earbuds sono in grado di eliminare i rumori ambientali (tramite i microfoni in dotazione e degli algoritmi proprietari) mettendo in evidenza la voce, a garanzia di conversazioni nitide anche in ambienti molto rumorosi.

Per collegare le cuffie allo smartphone si utilizza il Bluetooth 5.3 e, scaricando l’app ufficiale Bose Music (disponibile per Android e iOS), l’utente può gestire comodamente tutte le funzioni dal proprio telefono e accedere anche all’equalizzatore.

Sul fronte dell’autonomia, Bose garantisce circa 6 ore di ascolto per i soli auricolari, che salgono a circa 20 ore utilizzando anche l’apposita custodia di ricarica. In più con soli 20 minuti di ricarica si ottengono altre 2 ore di riproduzione.

Infine è presente la certificazione IPX4, che attesta la resistenza delle cuffiette agli spruzzi d’acqua e al sudore.

Bose QuietComfort Ultra Earbuds: l’offerta Amazon

Le Bose QuietComfort Ultra Earbuds di listino costano 349,95 euro, ma grazie alle offerte Amazon in occasione del Black Friday 2024, è possibile portare a casa questi auricolari a 229,95 euro (-34%, -120 euro) uno sconto molto interessante che permette di acquistare un buon prodotto risparmiando qualcosa sul totale.

