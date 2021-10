Bose SoundLink Flex è il nuovo speaker Bluetooth per il tempo libero

Bose, nome storico dell’audio ad alta fedeltà, da diversi anni ha puntato forte anche su un altro segmento di mercato: gli speaker Bluetooth destinati soprattutto ai più giovani e, in generale, a chi vuole portare la propria musica preferita “outdoor“. Un esempio di questo nuovo corso è l’altoparlante Ultimate Ears Wonderboom, ma adesso c’è un nuovo modello a cui guardare: Bose SoundLink Flex.

Il Bose SoundLink Flex è espressamente pensato a chi passa molto tempo fuori casa, nella natura, e ha bisogno di un dispositivo molto robusto per riprodurre la musica via Bluetooth. Molte delle sue funzioni ricordano l’Ultimate Ears Wonderboom (come il fatto che può galleggiare e sia certificato IP67), ma il design del SoundLink Flex è più sobrio e compatto, il suono è migliore e, tuttavia, il prezzo è superiore. Buona parte dell’incremento di prezzo è dovuto ai nuovi materiali più resistenti e ad una nuova tecnologia che permette maggiore libertà all’utente mentre lo usa.

Bose SoundLink Flex: come è fatto

Bose SoundLink Flex è un dispositivo grande 9,1x20x5,3 centimetri e pesa poco meno di 600 grammi. E’ ricoperto di silicone soft touch e ha la griglia in acciaio verniciato a polvere. Grazie al microfono integrato può essere usato anche per fare telefonate, mentre con la batteria riesce a restare acceso fino a 12 ore consecutive.

Come quasi tutti gli altoparlanti Bluetooth è mono, ma è possibile accoppiarlo ad altri dispositivi Bose per farli funzionare in stereo, oppure in modalità party: tutti i dispositivi riproducono lo stesso canale, per aumentare l’impatto sonoro.

La connessione Bluetooth 4.2 promette una distanza fino a 10 metri tra il Bose SoundLink Flex e il telefono o un altro dispositivo al quale viene accoppiato.

Bose SoundLink Flex, inoltre, può regolare la direzione delle onde sonore che produce grazie alla tecnologia PositionIQ, quindi si sente bene anche se è appoggiato su un tavolo o contro il muro.

Bose SoundLink Flex: prezzo e disponibilità

Bose SoundLink Flex è stato presentato per il mercato americano, ad un prezzo di 149 dollari. Al momento non è stato ufficializzato un lancio europeo e italiano, ma è molto probabile: quasi tutti i prodotti Bose, infatti, sono già disponibili anche in Italia.