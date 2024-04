Bridget Jones, in arrivo un nuovo film sequel

Si intitola Bridget Jones: Mad About the Boy e vedrà il ritorno di alcuni volti noti dei film precedenti. La data di uscita è già stata annunciata

Fonte foto: Netflix/X

Bridget Jones sta per tornare. La romantica e impacciata trentenne single di Londra è stata ideata dalla penna di Helen Fielding, i cui romanzi sono poi diventati tre film con Renée Zellweger nei panni della protagonista: Il diario di Bridget Jones del 2001, Che pasticcio, Bridget Jones! del 2004 e Bridget Jones’s Baby del 2016. La saga cinematografica, che ha incassato complessivamente 760 milioni di dollari ai box office di tutto il mondo, sta per arricchirsi con un nuovo sequel. Il debutto è previsto per il 2025.

Il cast del nuovo film di Bridget Jones

Bridget Jones: Mad About the Boy: sarà questo il titolo del nuovo film del franchise, prodotto da Universal Pictures e Working Title. La sceneggiatura è firmata da Helen Fielding, già autrice dei romanzi da cui sono tratti i film.

Renée Zellweger, classe 1969, riprenderà il ruolo della protagonista. Accanto a lei nel cast del sequel diretto da Michael Morris ci saranno anche Hugh Grant ed Emma Thompson, entrambi nuovamente nei ruoli che hanno già interpretato nei precedenti film. Si aggiungono al cast anche Chiwetel Ejiofor e Leo Woodall. I produttori sono Tim Bevan, Eric Fellner e Jo Wallett.

Cosa sappiamo del nuovo film di Bridget Jones

La conferma ufficiale è arrivata solo ad aprile 2024, ma le primissime notizie sul sequel di Bridget Jones risalgono a ottobre 2022, quando la scrittrice Fielding, durante un’intervista in radio, confidò di essere al lavoro sul progetto.

La trama sarà liberamente ispirata al suo libro del 2013 Mad About the Boy. In Italia è stato pubblicato con il titolo Bridget Jones, un amore di ragazzo. Nel romanzo, uscito nel 2013, la protagonista ha una cinquantina d’anni ed è una mamma single. La storia del libro inizia infatti quattro anni dopo la morte di Mark, che ha dunque reso Bridget vedova.

Dopo un periodo di lutto, la donna si sente pronta a lanciarsi di nuovo nel mondo degli appuntamenti, anche se il panorama culturale e sessuale è ovviamente molto cambiato rispetto a un paio di decenni prima. La protagonista conosce su Twitter un ragazzo molto più giovane di lei e, non senza ostacoli, cerca di aggiungere sensualità alla sua vita amorosa.

Quando esce il nuovo film di Bridget Jones

Il nuovo film Bridget Jones: Mad About the Boy arriverà il 14 febbraio 2025. Negli Stati Uniti verrà reso disponibile dalla piattaforma Peacock, mentre a livello internazionale sarà a quanto pare distribuito nei cinema.

Bridget Jones in streaming

I precedenti film del franchise sono già disponibili su diverse piattaforme di streaming. Il diario di Bridget Jones e Che pasticcio, Bridget Jones! si possono vedere su Prime Video, Netflix e NOW, mentre Bridget Jones’s Baby è disponibile, oltre che sulle tre piattaforme appena citate, anche su TIM Vision.