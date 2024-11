Novità: il film The Family Plan avrà un sequel

Fonte foto: Apple Tv+

La famiglia Morgan torna in azione! È stato annunciato in questi giorni da Apple TV+ la produzione del sequel del film action-comedy The Family Plan, uscito a dicembre 2023 sulla piattaforma di streaming. «Sono più che entusiasta di tornare di nuovo nei panni di Dan Morgan, insieme ai miei brillanti co-protagonisti e con il ritorno di Simon [Cellan Jones] e David [Coggeshall]», ha affermato il produttore e protagonista Mark Wahlberg. Cellan Jones e Coggeshall, rispettivamente regista e sceneggiatore del primo film, tornano infatti con gli stessi ruoli anche nel sequel.

The Family Plan 2: cosa sappiamo del sequel

Nel primo film The Family Plan – che ha debuttato come film più visto dello scorso anno su Apple TV+ – Dan Morgan è un marito devoto e un padre premuroso, ma la sua famiglia non sa che l’uomo, prima di diventare uno stimato venditore di auto, ha lavorato come killer. Quando il suo passato torna a galla, però, Dan è costretto a far fare alla sua famiglia un viaggio molto insolito, provando a tenerla completamente all’oscuro di ciò che sta accadendo.

Il sequel di The Family Plan sarà ambientato invece in Europa nel periodo di Natale. Dan ha organizzato la vacanza perfetta per tutta la famiglia, ma il suo passato da ex assassino continua a perseguitarlo in modi inaspettati e rocamboleschi.

«Realizzare The Family Plan e vederlo diventare un successo immediato presso il pubblico globale è stato incredibilmente gratificante», ha aggiunto Mark Wahlberg, che nel film interpreta appunto il protagonista Dan. «Non vediamo l’ora di collaborare nuovamente con i nostri partner di Apple e Skydance su questo prossimo capitolo per la famiglia Morgan, poiché la loro vacanza europea inevitabilmente andrà storta».

Il cast di The Family Plan 2

Diretto ancora una volta Simon Cellan Jones, The Family Plan 2 avrà come protagonisti, oltre al già citato Wahlberg, anche Michelle Monaghan Zoe Colletti e Van Crosby, che riprendono i ruoli già ricoperti nel primo film. Al momento non sono disponibili altre informazioni sul cast del sequel.

«Sono felice di tornare con i Morgan mentre attraversano l’Europa alla ricerca del perfetto Natale in famiglia ricco di azione», ha affermato in una nota stampa il regista Simon Cellan Jones.

David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger producono il film per Skydance, con Wahlberg e Stephen Levinson per Municipal Pictures. John G. Scotti produce esecutivamente insieme a Cellan Jones.

The Morgans are back. The Family Plan is getting a sequel. pic.twitter.com/mcN02B6jOn — Apple Original Films (@AppleFilms) October 30, 2024

Quando esce The Family Plan 2

Il sequel è attualmente in lavorazione, ma è ancora troppo presto per conoscere i dettagli. La data di uscita su Apple TV+ di The Family Plan 2 infatti non è ancora stata annunciata.