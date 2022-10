I buchi neri potrebbero nascondere un segreto sconvolgente sul nostro Universo

Quanti segreti non sono stati svelati sull’Universo? Moltissimi se si guarda a quello che hanno "nascosto" da sempre i buchi neri. Proprio questi corpi celesti dal campo gravitazionale tanto intenso sono stati tirati un ballo da un fisico che lavora presso la New York University Abu Dhabi, secondo cui le ultime osservazioni hanno rivelato qualcosa di pazzesco.

In pratica, questo scienziato ha approfondito l’analisi di alcune radiazioni che erano sfuggite a un buco nero. Andando a manipolare e "solleticare" la radiazione di cui si sta parlando, potrebbe essere possibile inviare niente meno che un messaggio all’interno del buco nero stesso. Quello che ha fatto il fisico, tale Ahmed Almheiri, è molto particolare.

Come è stato descritto dagli esperti, nei buchi neri sarebbe stato possibile creare niente meno che un gatto. Secondo Almheri, è possibile manipolare le particelle che si irradiano dallo spazio più profondo e all’improvviso proprio il felino sarebbe capace di apparire all’interno. L’esperimento ha creato un certo tumulto metafisico, tanto è vero che nel corso di diversi mesi due team di teorici hanno deciso di effettuare una serie di calcoli dettagliati, dimostrando che le informazioni che fuoriuscivano attraverso il buco nero corrispondevano in pratica a un campione ben preciso. I risultati sono stati davvero singolari.

Buchi neri e informazioni

Il primo team di ricerca sui buchi neri è stato quello del College of California, Berkeley, mentre il secondo faceva riferimento al College of California, Santa Barbara. Nel caso del college californiano, è stato spiegato che se l’idea di gravità che ci si è fatto consiste essenzialmente in buchi neri, allora le informazioni saltano letteralmente fuori dallo stesso oggetto celeste. Al contrario, se la teoria non prevede tutto questo, non si possono ricavare i medesimi dati. Non tutti hanno aderito a questi punti di vista, anche perché effettuare i test è stato un problema non da poco, dal momento che molto probabilmente gli acceleratori di particelle non sono abbastanza efficaci. Che cosa significa?

Buchi neri da simulare

Gli acceleratori in questione non sono capaci di riprodurre buchi neri all’interno dei laboratori di ricerca, ma altri ricercatori sperimenteranno queste teorie, magari simulando gli oggetti celesti nei sistemi dei computer quantistici. Il dibattito è stato fatto partire dal fatto che tradizionalmente si mette in contrapposizione Albert Einstein con sé stesso. La spiegazione è semplice. Da una parte, infatti, c’è l’ideatore della teoria della relatività che intuì questo concetto nel 1915 e che descrive la gravità come deformazione dello spazio-tempo da parte della materia. L’altro Einstein, al contrario, è quello di 10 anni prima, vale a dire il fisico che ispirò la meccanica quantistica.

Nel 2012, poi, è stata proposta una tregua tra i due "Einstein in guerra". I buchi neri e gli intrecci delle orbite sono stati considerati come due facce dello stesso fenomeno. Il nostro Universo, diversamente da quanto previsto dai modelli matematici di Juan Martín Maldacena, non avrebbe confini e nessun limite esterno. Per i fisici, però, questo stesso Universo è cresciuto a tal punto da diventare la prova concreta che la gravità e la meccanica quantistica sono state ugualmente appropriate e hanno messo a disposizione degli indizi preziosi sul funzionamento dell’intero spazio.