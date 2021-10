È stato trovato un "buco nero" nel bel mezzo dell'Oceano Pacifico

Internet ha creato il caso e internet lo ha risolto. Tutto nasce da uno screen, pescato direttamente dalla visualizzazione satellitare possibile grazie a Google Maps, che ha alimentato alcune strampalate teorie su Reddit, il forum globale in cui gli utenti discutono praticamente di tutto e che spesso, in passato, si è rivelato un terreno fertile per ogni tipo di scoperta o ipotesi strampalata.

Questa volta le speculazioni hanno preso avvio da un triangolo isoscele al centro dell’Oceano Pacifico, circondato da un bordo bianco. Cosa hanno pensato che fosse questa strana composizione gli utenti di Reddit? E cosa alla fine si è rivelato essere?

Le teorie degli utenti di Reddit sul "buco nero" dell’Oceano Pacifico

Per alcuni il bordo bianco che contorna tutto il triangolo è la spuma dell’acqua inghiottita da quella che è un’apertura all’interno dell’Oceano Pacifico. Dove porta? Anche qui le teorie, che, vale la pena sottolinearlo da subito, non hanno fondamento alcuno, si sono rivelate molto diverse. Per alcuni si sarebbe trattato di un accesso alla parte interna della Terra, mentre altri hanno appunto parlato di uno strano “buco nero“, stavolta non in senso letterale ma cosmico , terrestre.

C’è chi ha ipotizzato un filtro messo a punto da Google per impedire ai curiosi di accedere ai segreti della Terra. Non è strano che la Big Tech ci dia gli strumenti per accedere a eventuali clamorosi segreti e poi sia costretta, essa per prima, a censurare gli strumenti che pure ci ha messo a disposizione gratuitamente? Non vale la pena fasciarsi la testa, c’è ben poco di logico nelle interpretazioni di alcuni utenti. Altri hanno poi ha individuato nel triangolo in questione il "triangolo delle Bermude", una zona, dell’Oceano Atlantico però, in cui avverrebbero misteriosi fenomeni accostati al paranormale e agli UFO.

Tutte queste fantasiose teorie sono state alimentate dal fatto che l’immagine è stata diffusa su Reddit senza le coordinate.

Che cos’è, in realtà, il buco nero dell’Oceano Pacifico

La discussione si è placata quando qualcuno ha sottolineato che si trattava semplicemente di una brutta immagine di un’isola disabitata nel Pacifico, l’Isola di Vostok di Kiribati, un Paese dell’Oceania, composta da una serie di atolli e isole coralline.

Meno affascinante di un buco nero, certo, ma infinitamente più plausibile.

Giuseppe Giordano