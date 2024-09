Buone notizie per gli amanti del calcio in TV: quest’anno non ci sono solo gli aumenti degli abbonamenti a DAZN e le ormai arcinote vicende legate alla piattaforma anti pezzotto Piracy Shield, ma anche nuovi contenuti gratis per tutti. Sono quelli di FIFA+, il canale streaming gratuito della Fédération Internationale de Football Association che ora è disponibile per molti più utenti.

Il canale FIFA+, infatti, è arrivato sulla piattaforma di streaming FAST (gratuita, ma con pubblicità) Pluto TV, di proprietà di Paramount. Anche gli utenti italiani, quindi, potranno accedere ad una enorme quantità di contenuti sportivi, senza pagare un centesimo.

FIFA+ su Pluto TV

FIFA+ è già disponibile in Italia, ma tramite un’app dedicata che va installata manualmente su smartphone o Smart TV. In più, da luglio 2023, è disponibile anche su Samsung TV Plus, la piattaforma di streaming gratuito con pubblicità che è disponibile su tutti i televisori smart di Samsung.

Con l’arrivo su Pluto TV, però, FIFA+ diventa veramente per tutti: la piattaforma di Paramount, infatti, è disponibile tramite app per tutti i principali sistemi operativi:

Android

Android TV

Amazon Fire TV

LG WebOS

Xbox

Philips Saphi

Samsung Tizen OS

PlayStation 4 e 5

iOS

tvOS

Non tutti questi sistemi operativi avevano a disposizione l’app di FIFA+ e, inoltre, tale app permette di guardare solo il canale della FIFA. Su Pluto TV, invece, sono disponibili centinaia di canali gratuiti, tutti con spot pubblicitari come la TV tradizionale.

Con l’arrivo di FIFA+ su Pluto TV, quindi, l’utente può fare zapping tra migliaia di contenuti, compresi quelli sportivi.

Cosa trasmette FIFA+

FIFA+ è il canale della FIFA, quindi attinge dal catalogo di contenuti sui quali la federazione internazionale ha i diritti di trasmissione (sia il calcio maschile che quello femminile).

Sulla piattaforma sono disponibili sia contenuti in diretta (circa 40.000 partite ogni anno) che on demand. In questo momento, ad esempio, FIFA+ trasmette la Coppa del Mondo femminile 2024 under 20 che si sta giocando in Colombia. Su FIFA+, inoltre, sono disponibili anche le partite dei campionati nazionali i cui diritti esclusivi non sono stati ceduti.

Ci sono, poi, migliaia di contenuti d’archivio sulle passate edizioni dei grandi eventi sportivi, ma anche film e documentari sul calcio e sui grandi campioni, come il documentario “After Diego” su Maradona.

Come vedere FIFA+ su Pluto TV

Accedere a questa montagna di contenuti gratuiti con pubblicità è molto semplice: basta scaricare l’app di Pluto TV sul dispositivo dal quale si vogliono vedere le partite e, una volta entrati, cercare il canale FIFA+ tra quelli sportivi o direttamente dalla barra di ricerca.

Tuttavia, dobbiamo precisare che al momento, tramite Pluto TV, è possibile vedere FIFA+ solo in modalità lineare e non è ancora possibile accedere allo sterminato archivio on demand.

Pluto TV, però, ha un grandissimo archivio di contenuti on demand provenienti dai tantissimi canali che trasmette. Non è da escludere, quindi, che in futuro dia l’accesso anche all’archivio di FIFA+.