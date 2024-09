Le zone e le cause del caldo record che si sta registrando durante la stagione invernale in Australia: il cambiamento climatico continua ad allarmare

In una zona remota della regione del Pilbara, situata nell’Australia occidentale, recentemente si è registrato un caldo record, davvero senza precedenti per il Paese.

L’avvenimento è accaduto a Yampi Sound, dove una stazione meteorologica ha segnalato la temperatura di 41,6 gradi Celsius. Una notizia confermata dal Bureau of Meteorology, che ha provvisoriamente certificato il dato come il più alto mai registrato in Australia durante la stagione invernale, attualmente in corso nell’emisfero meridionale.

Caldo record in Australia

Il caldo record che attanaglia l’Australia rappresenta anche le temperature più elevate mai raggiunte nel Paese: ciò che sorprende, e allarma, è che in questo periodo lì è inverno. Ancora una volta, quindi, si conferma la tendenza preoccupante di un aumento del grado di calore anche durante fasi dell’anno storicamente caratterizzate da condizioni più miti.

L’ondata di calore anomala non ha coinvolto non solo Yampi Sound, bensì diverse altre località dell’Australia occidentale e del nord del Paese. Negli ultimi giorni, molte altre stazioni meteorologiche hanno registrato temperature record per il mese di agosto. A Fitzroy Crossing, ad esempio, si sono toccati i 40,6 gradi, mentre a Derby la colonnina di mercurio ha raggiunto i 40,7 gradi. Lo stesso giorno, a Wyndham e Kununurra sono stati segnalati rispettivamente 40,6 e 40,2 gradi. Questi valori estremamente elevati sono il risultato di una massa d’aria insolitamente calda che ha attraversato la regione e che continua a stazionare presso di essa.

Secondo Sarah Scully, presentatrice e portavoce dell’Ufficio di meteorologia, le condizioni di caldo estremo persisteranno per alcuni giorni. Le temperature si manterranno ben al di sopra della media stagionale, in particolare nel Queensland e nel Territorio del Nord. Le previsioni indicano che Brisbane raggiungerà i 28 gradi, un valore che supera di oltre 6-12 gradi la media storica di agosto, e a Townsville si prevedono temperature simili.

Nell’entroterra, la città di Mount Isa potrebbe toccare i 35 gradi, mentre a nord le condizioni non saranno meno severe: si stimano 35 gradi a Darwin e fino a 37 gradi a Katherine. La situazione non appare migliore in altre parti dell’Australia occidentale. A Broome si potrebbero toccare i 39 gradi, a Port Hedland si aspettano picchi di 37 gradi.

Le cause del grande caldo

Il caldo persistente è dovuto a un’area di alta pressione che impedisce il passaggio di sistemi meteorologici capaci di spazzare via l’aria torrida dalla regione. Ciò causa un prolungato periodo di canicola, il quale si estenderà anche alle coste orientali dell’Australia, coinvolgendo sia il Queensland che il New South Wales.

L’ennesimo record di caldo si aggiunge a quello registrato a Oodnadatta, nell’Australia meridionale, dove il termometro ha recentemente toccato i 39,4 gradi, segnando la temperatura più alta mai rilevata in questa regione ad agosto.

Nonostante l’insolito caldo, non mancano condizioni meteorologiche avverse in altre parti dell’Australia. Infatti, alcune zone del sud-ovest dell’Australia occidentale, la Tasmania e le aree meridionali del Victoria, sono state interessate da forti venti, per i quali il Bureau of Meteorology ha emesso un’allerta.

L’ondata di calore che sta investendo l’Australia durante quest’inverno straordinariamente rovente solleva inevitabilmente interrogativi sul cambiamento climatico e sulle sue conseguenze. L’aumento delle temperature estreme in periodi inconsueti dell’anno sembra essere una chiara manifestazione di come le condizioni meteorologiche stiano diventando sempre più imprevedibili e instabili.

Tali fenomeni mettono in evidenza la necessità di affrontare con urgenza le questioni legate al riscaldamento globale, poiché gli effetti delle anomalie termiche possono influenzare profondamente l’ambiente, l’agricoltura e la vita quotidiana delle persone.