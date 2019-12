Considerato uno dei giochi di maggior successo degli ultimi anni, oggi Call of Duty (noto anche con la sigla COD) è disponibile anche nella versione mobile, per giocare gratuitamente da smartphone e tablet Android e iOS. Classico sparatutto militare, ricco di dettagli e con una storia sempre più coinvolgente, anche in questa nuova modalità presenta tutte le caratteristiche che lo hanno reso così celebre. Ecco come giocare a Call of Duty Mobile, come scaricare il gioco e alcuni trucchi per migliorare le proprie prestazioni.

Come scaricare Call of Duty Mobile

Per giocare a Call of Duty Mobile è necessario innanzitutto scaricare gratuitamente l’applicazione, rivolgendosi agli store ufficiali in base al proprio dispositivo. Per smartphone e tablet Android basta andare su Google Play Store, eseguendo il download dell’ultima versione compatibile con sistemi operativi Android 4.3 o successivi. Per device iOS è necessario scaricare l’app su Apple Store, supportata da iPhone e iPad dotati di iOS 9.0 o versioni più recenti.

Come giocare a Call of Duty Mobile: mappe e personaggi

Una volta installa l’app di Call of Duty Mobile basta aprire il gioco, dopodiché bisogna eseguire la configurazione iniziale, per impostare alcuni parametri importanti, come la precisione di risposta dei controlli, la risoluzione e la sensibilità del fucile. Per farlo è consigliabile effettuare dei test, per cercare di capire qual è la soluzione migliore in base alle proprie esigenze, all’esperienza accumulata nel gioco e alle capacità tecniche del proprio smartphone o tablet.

Ad esempio se il device non è un modello ad alte prestazioni, basta diminuire la qualità video per velocizzare il gioco, evitando interruzioni e cali delle performance durante le partite. Dopo aver terminato le impostazioni è possibile scegliere la modalità di gioco, optando per una delle due opzioni proposte. La prima è quella classica multigiocatore, con possibilità di intraprendere battaglie 5 contro 5, l’altra invece è Battle Royale, per entrare in ambientazioni con la partecipazione di un massimo di 100 giocatori differenti. I personaggi sono quelli tradizionali di Call of Duty, Alex Mason l’agente della CIA in congedo dalle forze speciali della Marina, David Mason, il figlio di Alex e uno dei membri dei SEAL, Simon Riley caratterizzato dal passamontagna che lo rende facilmente distinguibile dagli altri, il comandante Thomas Merrick e John Price, impavido membro delle forze d’assalto speciali inglesi. Per chi non conosce la storia basta guardare il riepilogo iniziale, per capire le vicende che riguardano ogni personaggio del gioco.

Gli scenari sono diversi, tra cui Crash, Nuketown 2, la barca di lusso Hijacked, Firing Range, il deposito abbandonato Killhouse, Crossfire, Standoff, Raid e Takeoff. I più esperti sapranno riconoscere a prima vista le varie location e ambientazioni, mentre per chi è alle prime armi è importante studiare le mappe, per capire dove ci si trova in qualsiasi momento. Soprattutto nella modalità Battle Royale fino a 100 giocatori, conoscere l’ambiente è veramente indispensabile, poiché arriveranno subito colpi da ogni parte. Infine bisogna prestare attenzione alle classi, delle specie di livelli presenti nella versione mobile di Call of Duty. Questa caratteristica è inserita nell’opzione Battle Royale, consentendo di inserirsi in una partita adeguata alle proprie abilità. Ogni classe prevede degli aspetti specifici dell’ambiente di gioco e delle funzionalità, perciò è utile provarne alcune prima di scegliere quella più adatta alle proprie esigenze, per capire quali strumenti permettono di giocare in maniera più funzionale.

Trucchi Call of Duty Mobile

Per ottimizzare le prestazioni con Call of Duty Mobile esistono dei trucchi, stratagemmi utili per aumentare le abilità e le performance durante il gioco, evitando di acquistare in continuazione le risorse tramite i crediti. Per ottenerli gratuitamente è possibile scegliere un Battle Pass adeguato, per poi cercare di completare tutte le attività e raccogliere quanti più premi possibile. I Battle Pass esistono sia nella versione gratuita, Pass Battaglia, che in quella a pagamento, con un costo da 800 a 1.200 CD. Per ricevere dei crediti gratuiti è possibile guardare le pubblicità inserite nel gioco, poiché offrono un incremento del conto, oppure concentrarsi nelle attività che forniscono un upgrade dell’attrezzatura. Altrimenti è possibile partecipare agli eventi, organizzati spesso in occasioni speciali come Halloween, oppure utilizzare quasi sempre l’opzione Battle Royal, che offre tantissimi crediti durante lo svolgimento del gioco.

Allo stesso tempo bisogna fare attenzione alle truffe, evitando l’installazione di app e programmi che propongo falsi trucchi per Call of Duty Mobile. Alcuni siti infatti mettono a disposizione degli utenti cheat invitanti, tuttavia in alcuni casi al loro interno contengono virus e malware, che possono infettare il proprio dispositivo e compromettere la sicurezza dei propri dati sensibili. Per questo motivo, a parte degli stratagemmi per incrementare le prestazioni, l’unico vero trucco è giocare e diventare sempre più bravi ed esperti. Per farlo è importante diversificare l’equipaggiamento e l’attrezzatura, per essere pronti in ogni situazione, scegliere sempre la classe giusta e adeguata alle proprie capacità, studiare a fondo le mappe e soprattutto rimanere sempre in movimento, evitando di rappresentare un facile bersaglio per gli altri giocatori.