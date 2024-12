Call of Duty Black Ops 6: i settaggi migliori

Ecco come accedere alle impostazioni grafiche di Call of Duty: Black Ops 6 e quali settaggi impostare per migliorare l'esperienza di gioco

Fonte foto: Activision

Call of Duty: Black Ops 6 è uno dei titoli di maggior successo della saga di Call of Duty e riesce a raggiungere un livello grafico davvero elevato, garantendo, nello stesso tempo, la massima personalizzazione all’utente che può intervenire su diversi parametri (per la versione PC) per ottimizzare l’esperienza di gioco. Impostare i migliori settaggi di Call of Duty: Black Ops 6 è semplice. Vediamo come si fa.

Come accedere ai settaggi di Call of Duty: Black Ops 6

Per accedere a tutte le impostazioni grafiche di Call of Duty: Black Ops 6, in modo da poter personalizzare la grafica e vari altri aspetti del gioco, bastano pochi secondi. Bisogna avviare il gioco e poi, dalla pagina principale, premere su Call of Duty: Black Ops 6.

Dopo una breve schermata di caricamento, è necessario premere sull’icona dell’ingranaggio, posizionata in alto a destra, e poi sulla voce Grafica. Questa sezione è suddivisa in tre diverse schede (Video, Qualità e Visuale) da cui è possibile accedere a tutte le impostazioni grafiche del gioco.

Nella parte destra dello schermo, il sistema fornirà una stima della VRAM utilizzata sulla base delle impostazioni scelte. In questo modo è possibile intervenire andando a personalizzare i vari settaggi del gioco per migliorare la qualità della grafica in relazione alle effettive capacità del PC.

Dalla colonna laterale è possibile anche accedere ad altre impostazioni di Call of Duty: Black Ops 6, andando, in particolare, a scegliere il sistema di controllo da utilizzare, tra mouse e tastiera e joypad, per personalizzare la sensibilità e adeguare la risposta del gioco agli input dati sulla base del proprio stile di gioco. C’è anche la possibilità di intervenire sul comparto audio.

Quali settaggi impostare per Call of Duty: Black Ops 6

La versione PC di Call of Duty: Black Ops 6 (a cui fanno riferimento gli screen seguenti) garantisce ampi margini di personalizzazione all’utente che può intervenire sui singoli elementi grafici e attivare funzioni dedicate al controllo del frame rate in modo da migliorare l’esperienza di gioco. Su console, invece, ci sono meno margini di personalizzazione ma è comunque possibile intervenire su alcuni parametri, in particolare per il controller, che permettono di personalizzare l’esperienza di gioco.

Video

La sezione Video consente l’accesso ad alcune impostazioni fondamentali per gestire la grafica di Call of Duty: Black Ops 6. In Modalità di visualizzazione è possibile scegliere se visualizzare o meno il gioco a schermo intero. Andando in Proporzioni immagine, invece, si potrà impostare il formato dell’immagine. In questo modo si può sfruttare al meglio un monitor in 32:9 oppure in 21:9.

Chi ha più monitor collegati al PC, invece, può andare in Monitor di visualizzazione sarà possibile scegliere il monitor da utilizzare per giocare. Altre due voci fondamentali di questo menu sono Risoluzione video e Frequenza di aggiornamento schermo.

Tramite queste due sezioni è possibile ridurre la risoluzione e/o impostare un limite al frame rate nel caso in cui il gioco dovesse risultare troppo “pesante” per il proprio hardware. Cliccando su Luminosità, inoltre, è possibile regolare la luminosità del gioco e, quindi, trovare il giusto bilanciamento tra le aree chiare e scure, per raggiungere l’illuminazione desiderata.

Fonte foto: Activision

Qualità

Nella schermata Qualità ci sono vari elementi interessanti, con opzioni più avanzate per migliorare la resa grafica del gioco. Innanzitutto è possibile andare in Preimpostazione grafica per scegliere tra i vari preset grafici disponibili (da Minima a Estrema oltre all’opzione Personalizzato).

In questa scheda è possibile attivare la Risoluzione dinamica e l’upscaling (come il DLSS per chi ha una scheda NVIDIA compatibile). Queste due opzioni permettono di sfruttare al massimo l’hardware in proprio possesso per migliorare le prestazioni e ottenere un frame rate sempre molto elevato.

Fonte foto: Activision

Scorrendo verso il basso è possibile intervenire singolarmente su tutti i parametri grafici, in modo da personalizzare gli elementi, come le texture e le ombre, sulla base delle capacità della propria GPU. Il consiglio è sempre quello di affidarsi all’indicatore laterale per la stima della VRAM utilizzata.

In questo modo è possibile modificare uno a uno i parametri, andando a individuare l’impatto sulla memoria utilizzata. Questo dato rappresenta un elemento importante per valutare poi l’effettiva capacità del sistema di poter elaborare al meglio la grafica.

Chi non vuole perdere troppo tempo con i singoli settaggi, può provare i vari preset (ne sono sei in tutto), andando a verificare qual è quello più adatto al proprio hardware. In alternativa, è possibile intervenire sui singoli parametri. In questa seconda ipotesi, è utile soffermarsi su un parametro per volta (prima le texture, poi le ombre etc.) andando a verificare in che modo la grafica (e le prestazioni) viene alterata dalle modifiche effettuate.

Visuale

La terza scheda, Visuale, permette di controllare diversi parametri della visuale, come il campo visivo e la gestione della telecamera. In questo caso, non esiste un preset valido per tutti. Ogni utente può intervenire sui vari parametri per poter trovare la visuale giusta in fase di gioco.