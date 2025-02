L'asciugatrice Candy è al minimo storico su Amazon: va comprata ora

Fonte foto: Amazon

Che sia utile solo d’inverno è una vecchia leggenda metropolitana priva di qualunque fondamento. Che fuori faccia caldo o freddo, che sia bel tempo o cattivo tempo poco importa: grazie a un’asciugatrice sarai in grado di gestire in maniera ottimale il ciclo lavaggio-asciugatura dei tuoi capi, senza doverti ogni volta attendere ore e ore.

Elettrodomestici con la Candy Smart Pro, infatti, offrono cicli di asciugatura adatti a capi di ogni genere, indipendentemente dalle fibre e dalla composizione. Potrai così asciugare i tuoi maglioni, pantaloni, completi e giacche senza troppe preoccupazioni.

Asciugatrice Candy a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Comprare la Candy Smart Pro su Amazon è oggi doppiamente conveniente. Allo sconto garantito dal colosso del commercio elettronico, grazie al quale potrai risparmiare centinaia di euro, si aggiunge la possibilità di pagare a rate, senza interessi né spese di istruttoria. Ma procediamo con ordine.

L’asciugatrice da incasso del celebre marchio italiano può essere acquistata con uno sconto del 36% sul listino. In questo modo la Candy Smart Pro costa 449,96 euro anziché 699,00 euro, con un risparmio di ben 250 euro rispetto al prezzo consigliato.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare a rate senza costi aggiuntivi (interessi zero e nessuna spesa di istruttoria). Optando per questa modalità di pagamento, la Candy Smart Pro costa 90 euro al mese per cinque mesi.

Candy Smart Pro scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Niente più abiti aggrovigliati e pieni di pieghe. Con la Candy Smart Pro e i suoi sensori smart, l’asciugatura del bucato sarà più delicata. I sensori all’interno del cestello monitorano costantemente il livello di umidità in modo da non asciugare eccessivamente i capi all’interno del cestello stesso, evitando così che si affrinziscano troppi. Il movimento alternato del cestello, invece, fa sì che i capi siano meno stropicciati e possano essere indossati anche a programma appena terminato.

Con i suoi 14 programmi di asciugatura a disposizione, poi, la Candy Smart Pro ti permette di asciugare capi di qualunque genere: dagli abiti per la palestra i maglioni di lana, passando per capi in cotone, sintetisi e così via. E nel caso in cui siamo di fretta, sarà possibile scegliere uno dei tanti cicli rapidi a disposizione (con una durata che varia da 30 minuti a 90 minuti), progettati per soddisfare le esigenze di tutti, anche di chi è sempre in viaggio.

La connettività WiFi e Bluetooth ti permettono invece di gestire la tua nuova asciugatrice anche se non sei in casa. Ti basterà scaricare l’app hOn di Candy, sincronizzare smartphone ed elettrodomestico e il gioco è fatto. A questo punto sarai in grado di avviare il programma di asciugatura anche dall’ufficio, ricevere suggerimenti personalizzati e molto altro ancora.

