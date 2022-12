Capodanno con i bambini: cosa vedere in streaming

Capodanno in famiglia? Niente come un bel film può salvare la serata e fare felici tanto i bambini quanto gli adulti. Sulle principali piattaforme di streaming ci sono vari film, usciti negli scorsi anni o da pochi giorni, che possono diventare la scelta giusta per intrattenere tutta la famiglia. Su Prime Video, ad esempio, c’è La Fabbrica di Cioccolato, grande classico di Tim Burton; mentre su Disney+ sono disponibili Festa in casa Muppet e High School Musical: The Musical: The Holiday Special.

Ecco altri titoli consigliati da vedere in streaming.

Calciatori contro Mutanti

Uscito su Netflix lo scorso novembre, questo film animato può divertire sia i piccoli sia i grandi. I protagonisti sono quattro ragazzini che adorano il calcio. Quando i loro idoli del pallone perdono qualunque abilità sportiva per colpa di uno scienziato malvagio, i quattro protagonisti decidono di aiutarli.

Diario di una schiappa – La legge dei più grandi

In questo nuovo film originale Disney+ (può essere visto in streaming sulla piattaforma) il protagonista Greg Heffley, studente delle medie pasticcione, ha qualche problema con il fratello maggiore, studente del liceo.

LEGO Star Wars Christmas Special

Disponibile su Disney+, questo speciale natalizio d’animazione (il titolo originale è The Lego Star Wars Holiday Special) fa parte della serie LEGO Star Wars ed è diretto da Ken Cunningham.

Luce – Accendi il tuo coraggio

Uscito il 27 dicembre su Prime Video, questo film animato racconta la storia di una bambina, Luce, che ha il sogno di diventare pompiere come suo padre. Nella New York del 1932, però, è un sogno irrealizzabile: le donne non possono esercitare questa professione. Così Luce si traveste da Lucio, un giovane maldestro, e insieme ad alcuni amici crea una squadra di pompieri improvvisata.

C’era una volta… Lupin

Questo film uscito nel 2002 è la scelta giusta da guardare in famiglia specialmente se ci sono bambini già grandi o ragazzi. La pellicola, che dura un’ora e mezza, racconta infatti il primo incontro da Jigen e Lupin. Si trova su Prime Video dal 31 dicembre 2022.

Wendell & Wild

Uscito su Netflix lo scorso ottobre, anche questo film potrebbe essere apprezzato soprattutto dai bambini più grandi o dai figli preadolescenti. Il lungometraggio animato realizzato con la tecnica dello spot-motion ha per protagonisti due fratelli diavoli, Wendell (Keegan-Michael Key) e Wild (Peele). I due reclutano Kat Elliot, un’adolescente piena di sensi di colpa, perché li aiuti a raggiungere il mondo dei vivi. Kat però chiede un favore in cambio… Nasce così un’avventura comica e fantasy davvero deliziosa!