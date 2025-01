Cosa vedere in streaming oggi 13 gennaio 2025

Fonte foto: Sky / Paolo Ciriello

Il 13 gennaio 2012 la nave da crociera Costa Concordia urtava alcuni scogli a circa 500 metri dal porto dell’Isola del Giglio, provocando una falla di 70 metri nello scafo che avrebbe poi portato all’evacuazione completa della nave, operazione complessa che ha comportato 32 morti, 80 feriti e 2 dispersi. A ricostruire il naufragio e ciò che è accaduto prima è ad esempio il documentario Costa Concordia: Trappola in mare, visibile su Discovery+ e Prime Video. Concordia: l’ultimo viaggio, disponibile su Disney+, è invece il docufilm firmato da National Geographic che racconta gli sforzi che sono serviti per rimettere in piedi e in moto la Concordia dopo il naufragio.

A seguire, invece, i principali titoli disponibili da oggi sulle piattaforme di streaming.

Cosa vedere oggi su Netflix

Da oggi su Netflix si può vedere il film del 2023 L’esorcista del papa, con protagonista Russell Crowe. Nella trama padre Gabriele Amorth, che è l’esorcista capo del Vaticano, indaga sulla possessione di un ragazzo e scopre un’inquietante cospirazione. È il titolo giusto per chi ha voglia di una storia horror con scene d’azione.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Da oggi è disponibile per l’acquisto su Prime Video Store Il Gladiatore II, sequel dell’iconico Il Gladiatore uscito alla fine del 2024. Il nuovo film è ambientato diversi anni dopo la morte di Massimo: nella trama, Lucius è costretto a entrare nel Colosseo per riscattare sé stesso e il suo popolo. Il film è diretto e co-prodotto da Ridley Scott, ma l’accoglienza da parte del pubblico e della critica è stata tiepida.

Cosa vedere oggi su Disney

Disney+ è la piattaforma giusta per recuperare alcuni dei migliori film di animazione e live action degli ultimi anni. Ad esempio, Il Re Leone: uscito nel 2019, è la versione live action dell’omonimo cartone animato Disney ed è il titolo giusto da guardare se si ha in programma di andare al cinema a vedere il prequel Mufasa, che è in cartellone in Italia dal 19 dicembre 2024.

Sulla piattaforma ci sono anche la versione live action di Lilli e il Vagabondo, Aladdin e La Sirenetta. Per quanto riguarda i film di animazione, tra le diverse opzioni c’è anche Ratatouille, uscito nel 2007.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Esce oggi su Sky Cinema e in streaming solo su NOW la nuova stagione de I delitti del BaLume, collection Sky Original prodotta da Sky Studios e Palomar che si ispira al mondo letterario creato da Marco Malvaldi nei romanzi pubblicati da Sellerio Editore. La nuova stagione, la dodicesima, è composta da tre nuove storie: la prima è disponibile oggi, appunto, mentre le altre usciranno nelle prossime due settimane.