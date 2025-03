Pesce d'aprile: 2 serie e 1 film sugli scherzi migliori di tutti i tempi

Il 1° aprile 2025 si festeggia il Pesce d’Aprile: tre titoli da vedere in streaming per godersi da spettatori alcuni degli scherzi migliori di tutti i tempi

Fonte foto: Shutterstock

La tradizione vuole che il 1° aprile sia il Pesce d’Aprile, cioè una giornata in cui si fanno scherzi di vario genere, e non solo tra amici e familiari: talvolta anche i media hanno pensato di burlarsi del loro pubblico diffondendo notizie paradossali, smentite dopo qualche ora. L’usanza è diffusa in vari Paesi, Italia inclusa, ma le origini non sono chiare. È possibile che il Pesce d’Aprile sia nato quando nel 1582 Papa Gregorio XIII introdusse il calendario gregoriano, spostando il Capodanno dal 1° aprile al 1° gennaio. Alcuni però continuarono a celebrare il nuovo anno alla vecchia maniera, diventando così bersaglio di prese in giro. Comunque sia, per chi vuole celebrare il Pesce d’Aprile 2025 non da protagonista di uno scherzo, ma da spettatore, ci sono almeno tre titoli da recuperare in streaming: una docuserie, un prank show in due stagioni e un film comico.

Jury Duty

Se parliamo di serie tv su scherzi clamorosi, Jury Duty è una visione imperdibile. Questa serie statunitense del 2023 mescola realtà e finzione e potrebbe essere definita un “anti-reality”.

Il bersaglio dello scherzo è infatti Ronald Gladden, un normale cittadino che crede di essere stato selezionato per fare parte di una giuria durante un processo in Tribunale, come di norma avviene negli Stati Uniti. L’uomo crede inoltre che l’intero procedimento sarà seguito da alcune telecamere perché verrà in seguito raccontato in una docuserie.

In realtà il processo è una messa in scena e tutti, tranne Gladden, sono attori e attrici. La serie esplora con umorismo il funzionamento del sistema giudiziario e le interazioni tra i giurati e ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Si trova su Prime Video.

Prank Encounters – Scherzi da brivido

Composta attualmente da due stagioni e disponibile su Netflix, Prank Encounters è una serie televisiva statunitense che mescola scherzi (“prank” in inglese) e horror.

Dal suo debutto nel 2019, questo prank show abbina in ogni episodio due sconosciuti che credono di essere coinvolti in una prova per un lavoro. Solo alla fine scopriranno di essere in realtà vittime di un elaborato scherzo.

A orchestrare il tutto c’è Gaten Matarazzo, noto per Stranger Things, che tramite auricolari fornisce indicazioni alla troupe e agli attori su come rendere la situazione decisamente surreale e spaventosa.

Bad Trip

Su Netflix c’è anche il film comico del 2021 Bad Trip, diretto da Kitao Sakurai. Il cast include Eric André, Lil Rel Howery, Tiffany Haddish e Michaela Conlin.

La trama racconta la storia di due amici, Chris e Bud, che intraprendono un viaggio dalla Florida a New York per dichiarare il loro amore a Maria. Nel mentre vengono inseguiti dalla sorella di Bud, Trina, alla quale hanno rubato l’auto.

Il motivo per cui il film è incluso in questa lista è che Bad Trip è girato a “telecamere nascoste” ed è pieno di scherzi esilaranti e invenzioni folli che coinvolgono anche un inconsapevole pubblico reale.