Il nuovo caricatore Ikea è un powerbank wireless

Ikea, che non è nuova a questo genere di prodotti, ha fatto un nuovo caricatore per smartphone a pochi mesi da quando è stato messo in vendita Sjömärke, un particolare caricatore wireless nascosto. Quest’ultimo è dispositivo può essere installato al di sotto di un piano – come un tavolo o una scrivania – e ricaricare i dispositivi compatibili mentre il nuovo modello è, in buona sostanza, un powerbank wireless.

L’azienda svedese è infatti tornata alla carica con altri tre modelli di caricabatterie wireless che appartengono alla serie Nordmärke Qi e hanno caratteristiche molto differenti fra loro. Uno dei tre ha la particolarità di essere portatile, poiché integra una batteria, e di non aver bisogno di fili per ricaricare i dispositivi con cui viene in contatto. Si tratta a tutti gli effetti di un powerbank wireless dalle dimensioni compatte e dal prezzo economico. È vero che probabilmente non sarà un fulmine, vista la bassa potenza, e ci vorrà molto tempo per ricaricare la batteria degli smartphone, ma sicuramente si tratta di una soluzione molto interessante e utile, oltre che decisamente di design, come è tradizione Ikea.

Ikea Nordmärke, com’è fatto

Nordmärke misura soltanto 9x10x3 cm e ha un peso di appena 240 grammi, valori sufficienti per permettere a chi lo acquisterà di portarlo sempre con sé e, all’occorrenza, ricaricare i propri dispositivi senza fastidiosi cavi. Il dispositivo è in plastica con rivestimento in tessuto e ha una colorazione grigia.

All’interno del caricabatterie wireless portatile di Ikea, è alloggiata una grande batteria da 6.500 mAh, il cui stato di carica è mostrato da appositi indicatori luminosi. Per ricaricarla basta utilizzare un cavo da USB-C a USB-A, purtroppo non presente nella confezione ma da acquistare separatamente.

Ikea Nordmärke è dotato di certificazione Qi e può ricaricare tutti i dispositivi compatibili con questa tecnologia tramite contatto. In particolare, può effettuare una ricarica a induzione erogando energia a 5 Watt. Non è moltissimo, ma a compensare ci pensa la portabilità.

Ikea Nordmärke, prezzi e disponibilità

Il powerbank wireless della serie Ikea Nordmärke Qi è già in vendita sul sito italiano di Ikea ad un prezzo di soli 19,95 euro. Serviranno altri 4 euro per acquistare il cavo di ricarica da 1,5 metri, che porterà il costo complessivo a 23,95 euro.

Dovrebbe essere presto possibile acquistare altre due varianti che sono comparse online ma non sono ancora in vendita online. Il primo è un caricabatterie wireless cablato (USB) con base in bambù e supporto per mantenere lo smartphone in posizione verticale; il secondo ha un design circolare piatto, è disponibile in tre colorazioni (grigio, verde e rosa) e ha sempre bisogno del cavo, che in questo caso è removibile e venduto separatamente. Anche loro effettuano la ricarica a 5 Watt.

È già visibile il prezzo di entrambi: il primo costa 12 euro, mentre il secondo potrà essere acquistato ad 8 euro, a cui vanno aggiunti i 4 euro del cavo.