Rifinanziato il bonus da 500 euro: come ottenerlo e come spenderlo

Con oltre un mese di ritardo rispetto alla prassi degli ultimi anni, ma con molta sorpresa di molti che non ci speravano nemmeno più, il Governo Meloni ha rifinanziato la Carta del docente stanziando i fondi per l’anno scolastico 2024-25.

Rispetto alle precedenti edizioni di questa iniziativa non cambia quasi nulla, tranne il fatto che i docenti ora hanno una possibilità in più per spendere il bonus, ma al momento non possono ancora spenderlo su Amazon.

Carta del docente 2024-25: come funziona

Esattamente come in passato, la Carta del docente è un bonus statale da 500 euro che gli insegnanti di ogni ordine e grado, purché di ruolo e a tempo indeterminato, possono spendere per l’acquisto di prodotti e servizi finalizzati a migliorare le loro capacità didattiche.

Il bonus viene erogato sotto forma di voucher tramite un’apposita piattaforma online pubblica, la stessa degli altri anni, e può essere speso in un’unica soluzione o in più acquisti separati, anche diversi tra loro o da esercenti diversi (purché tutti aderenti all’iniziativa).

Non è possibile convertire in denaro il bonus e, in caso di resi di prodotti o annullamenti di servizi, il docente può chiedere solo il rimborso del buono, che torna a sua disposizione per altri acquisti da fare sempre passando dalla piattaforma pubblica.

E’ anche possibile acquistare beni e servizi dal costo superiore ai 500 euro del bonus: la restante parte sarà pagata dal docente, di tasca sua.

Carta del docente 2024-25: cosa comprare

Con i 500 euro della Carta del docente 2024-25 è possibile comprare molto, ma non tutto. L’elenco delle cose che si possono pagare con il bonus docenti 2024-25 è quasi uguale a quello degli anni scorsi, con una sola differenza:

libri

riviste

biglietti per musei

biglietti per eventi culturali, teatro e cinema

corsi di formazione

software

hardware (non tutto)

strumenti musicali

La differenza rispetto al passato sta nella possibilità di comprare strumenti musicali, anche se non si è docenti di musica. Per quanto riguarda l’hardware, invece, restano le solite regole: si possono comprare tablet, monitor e computer (sia desktop che laptop), ma non si possono comprare smartphone, Smart Speaker, Smart TV o altri dispositivi finalizzati prettamente allo svago.

Non è nemmeno possibile acquistare stampanti, né materiali di consumo come cartucce e toner.

Carta del docente 2024-25 su Amazon

Amazon, da quando è stata introdotta l’iniziativa, ha fatto la parte del leone e ha catalizzato la maggior parte degli acquisti fatti con la carta dai docenti. Quest’anno, però, il gigante dell’ecommerce non ha ancora attivato la pagina e la procedura per spendere la Carta del docente.

Si tratta di una decisione temporanea, dovuta al fatto che fino a pochi giorni fa il rinnovo dei fondi non era affatto scontato. Sul sito, infatti, è ancora disponibile la vecchia pagina con tutti i link alle categorie di prodotti acquistabili, ma c’è una dichiarazione che spiega lo stato delle cose:

L’iniziativa Bonus Carta del Docente 2023/2024 è terminata il 31 agosto 2024. Aggiornamenti sulla prossima edizione dell’iniziativa verranno pubblicati su questa pagina.

Poiché dal punto di vista tecnico e pratico non è cambiato praticamente nulla rispetto al passato, possiamo dare abbastanza per certo il fatto che, entro pochi giorni, Amazon riaprirà alla possibilità di spendere i 500 euro del bonus docenti sulla sua piattaforma. Nel frattempo vi invitiamo a monitorare la pagina Amazon della Carta del docente.