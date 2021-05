Le riprese della quinta ed ultima stagione de La casa di carta sono terminate: ad annunciarlo Netflix in un emozionante post sui social. La notizia era nell’aria da alcune settimane, soprattutto dopo l’addio della serie da parte di alcuni attori protagonisti: da Alvaro Morte a Miguel Herrán, rispettivamente il Professore e Rio, uno dei membri della banda.

Ora i fan attendono l’annuncio circa l’uscita dei nuovi episodi. Netflix ha dato l’annuncio della fine delle riprese tramite un post sui social network. La piattaforma di streaming ha pubblicato su Instagram una foto del cast principale, non solo una "banda" ma una vera e propria famiglia che ha compiuto un importante traguardo. Non è mancato un sincero ringraziamento ai fan per aver fatto parte de La Resistencia. La serie, creata da Alex Pina, era stata adottata da Netflix e portata al successo mondiale. Ora non rimane che scoprire quale sarà il finale.

La casa di carta 5: il messaggio di Netflix

Netflix ha postato il messaggio per i fan su diversi canali social: da Twitter a Instagram. Il post è sintetico ma ricco di significato:

"Era una banda e oggi è diventata una famiglia. La Resistencia siamo tutti noi e non vediamo l’ora di scoprire come andrà a finire."

Nell’immagine appare la banda così come la conosceremo nella quinta e ultima stagione. È una foto presa dal set dove tutti gli attori indossano l’iconica tuta rossa e ridono tra di loro.

Nell’ultima stagione farò il suo esordio l’attore Miguel Ángel Silvestre, già conosciuto per aver lavorato in Sense 8, ma anche Patrick Criado (La Gran Familia Española).

Nel cast ritroviamo Úrsula Coberó (Tokyo), Álvaro Morte (Il Professore), Itziar Ituño (Lisbona), Miguel Herrán (Rio), Jaime Lorente (Denver), Pedro Alonso (Berlino), Esther Acebo (Stoccolma), Darko Peric (Helsinki), Hovik Keuchkerian, Enrique Arce (Arturo), Najwa Nimri e José Manuel Poga.

Nelle ultime ore anche Úrsula Coberó alias Tokyo ha detto addio al suo personaggio. Il post la ritrae insieme ad Alvaro Morte:

"La fine è arrivata. Che viaggio. Mi mancheranno così tanto i miei ragazzi. Grazie per tutto il vostro affetto e supporto, spero che abbiamo fatto l’ultima stagione che meritate tutti".

Quando esce La casa di carta 5

La quinta ed ultima stagione della serie tv è tra le più attese dell’anno, soprattutto perché è stata più volte rimandata a causa del Coronavirus. Le riprese sono iniziate ad agosto 2020 tra Danimarca, Spagna e Portogallo. Inizialmente si era diffusa la notizia che la serie sarebbe uscita il 7 aprile 2021, ma Netflix non ha aggiunto la nuova stagione nel calendario. Ora finalmente giungono notizie ufficiali dalla piattaforma: le riprese sono terminate e dovremmo vedere La casa di carta 5 entro la fine del 2021 o, al massimo, nei primi mesi del 2022.