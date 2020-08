La Casa di Carta 5, anticipazioni sulla trama: ecco cosa sappiamo

Come oramai è stato annunciato più volte, La Casa di Carta 5 sarà l’ultima stagione della popolare serie TV. Una notizia dolce amara per gli appassionati: finalmente si scoprirà cosa è il Piano Parigi e la rapina alla Banca di Spagna troverà una conclusione, ma allo stesso tempo non ci saranno più nuove stagioni e nuove avventure della banda del Professore. Che cosa ci dobbiamo aspettare dall’ultima stagione de La Casa di Carta 5?

È ancora presto per sapere qualcosa in più sulla trama, ma qualcosa è già trapelato. E a parlarne è Alex Pina, l’inventore e sceneggiatore della serie TV spagnola. Una cosa è certa: La Casa di Carta 5 sarà probabilmente la stagione più adrenalinica di sempre, con tantissimi colpi di scena. Molti dei quali faranno restare di stucco anche gli appassionati della serie TV. Come detto da Alex Pina in un’intervista a Entertainemnt Weekly “sarà la stagione più epica di tutte“.

La Casa di Carta 5, riprese già iniziate

Dopo l’annuncio ufficiale da parte di Netflix della quinta e ultima stagione de La Casa di Carta 5, sono iniziate ufficialmente anche le riprese della serie TV. E come vi abbiamo già detto, il primo ciak è stato battuto in Danimarca e ha visto come protagonista Berlino, Tatiana (la moglie), Marsiglia e uno dei due nuovi attori ingaggiati per la serie TV: Miguel Angel Silvestre e Patrick Criado. Si tratta quindi di un flash back che servirà a legare il passato dei due fratelli (Berlino e il Professore) con la rapina alla Banca di Spagna. E molto probabilmente scopriremo anche qualcosa in più sulla vita di Tatiana.

In molti hanno ipotizzato che in realtà è Alicia Sierra, ma l’età dei due personaggi non dovrebbe coincidere. Però le ipotesi sono tutte aperte e il finale della quarta stagione ha fatto restare tutti con la bocca aperta e senza respiro.

Il resto delle riprese verrà girato in Portogallo e in Spagna.

Quale sarà il ruolo dei due nuovi attori

Un ruolo cruciale nella storia de La Casa di Carta 5 lo avranno i due nuovi attori annunciati da Netflix: Miguel Angel Silvestre e Patrick Criado. Dalle notizie che trapelano dalla Spagna, uno dei due interpreterà il ruolo del “villain“, cioè del cattivo, mentre l’altro sarà un nuovo aiutante della banda e si rivelerà decisivo per l’uscita dalla Banca di Spagna.

Quando uscirà La Casa di Carta 5

L’uscita della nuova stagione della serie TV è atteso per il 2021. Le riprese sono appena iniziate e dureranno almeno fino a novembre-dicembre. Le regole per il rispetto del distanziamento sociale obbligheranno ad andare un po’ più lenti e quindi c’è bisogno di più tempo. Dopo la fine delle riprese, sarà la volta della post-produzione che terrà impegnata la troupe almeno fino all’inizio del 2021. Quindi l’uscita de La Casa di Carta 5 è attesa tra il mese di aprile e di giugno del 2021.

Come vedere La Casa di Carta 5 in streaming

In attesa della nuova stagione, gli appassionati possono fare una full-immersione rivedendo tutte le puntate delle quattro stagioni precedenti. Per farlo bisogna essere abbonati a Netflix, utilizzare uno dei dispositivi supportati e accedere alla piattaforma. Una volta aperta l’app, basta cercare La Casa di Carta e premere sul box che apparirà sullo schermo. Si aprirà la scheda dedicata alla serie TV e si potrà decidere quale puntata o stagione rivedere in streaming.