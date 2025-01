Berlino, le novità sullo spinoff di La Casa di Carta

La seconda stagione di Berlino si sposta da Parigi: il cast, incluse alcune new entry, è già all’opera in un’altra città europea in cui si svolgerà una nuova incredibile rapina

Subito dopo l’uscita in streaming Berlino, spinoff e prequel di La Casa di Carta, è entrato nella top 10 dei contenuti più visti su Netflix; inoltre, il finale lasciava evidentemente diversi filoni narrativi aperti a nuovi sviluppi. Non è stata una sorpresa, insomma, quando la serie tv è stata effettivamente rinnovata per una seconda stagione. Sono passati diversi mesi da quell’annuncio e solo in questi giorni Netflix ha rallegrato i fan con una ulteriore novità: le riprese dei nuovi episodi sono ufficialmente cominciate. «Berlino ha ancora molto da rubare», si legge sui social della piattaforma di streaming. «Pedro Alonso e il resto del cast hanno già iniziato le riprese della seconda stagione della serie».

Anticipazioni su Berlino stagione 2: cosa sappiamo

Come noto, la prima stagione di Berlino è ambientata a Parigi diversi anni prima degli eventi de La Casa di Carta e racconta gli anni d’oro del ladro dandy Andrés de Fonollosa, alias Berlino, prima della malattia. In particolare la trama della prima stagione gira attorno a un complicato furto di gioielli per un valore di 44 milioni, astutamente sottratti da una casa d’aste parigina da Berlino e la sua banda.

Dopo aver perso una parte del bottino, nel finale della prima stagione Berlino e Damiàn lasciano chiaramente intendere che la banda potrebbe pianificare e mettere a segno un altro colpo. Così sarà!

La seconda stagione di Berlino sarà composta da otto episodi e si sposta da Parigi a Siviglia, in Spagna, dove Berlino e la sua banda metteranno in atto una nuova rapina.

Il cast di Berlino 2: chi c’è di nuovo?

Oltre a Pedro Alonso, nel cast della seconda stagione tornano Michelle Jenner nei panni dell’ingegnera elettronica Keila, Tristán Ulloa in quelli di Damian, professore filantropo e consigliere di Berlino; Begoña Vargas in quelli di Cameron, Julio Peña Fernández in quelli del fedele Roi e Joel Sánchez in quelli del temuto Bruce.

Ci sono anche alcune new entry, tra cui Inma Cuesta (già in Il caos dopo di te) nel ruolo di Candela, una imprevedibile e spudorata donna di Siviglia. José Luis García-Pérez interpreta il fascinoso Álvaro Hermoso de Medina, Duca di Malaga. Marta Nieto (già in Madre) è invece la misteriosa ed elegante Genoveva Dante, Duchessa di Malaga.

La serie tv è creata da Álex Pina ed Esther Martínez Lobato, che l’hanno anche scritta con David Barrocal, Lorena G. Maldonado e Itziar San Juan. La regia dei nuovi episodi è di Albert Pintó (già noto per Nowhere e Sky Rojo), David Barrocal (Sky Rojo) e Jose Manuel Cravioto (Il rifugio atomico).

Quando esce Berlino stagione 2 su Netflix

Le riprese sono attualmente in corso e si svolgeranno ancora per diverse settimane tra Madrid, Siviglia, San Sebastián e altre località della Spagna. La data di uscita della seconda stagione di Berlino su Netflix non è ancora nota, ma è possibile che i nuovi episodi escano verso la fine del 2025 o all’inizio del 2026.