Sta succedendo qualcosa al centro della Terra: il nucleo deve aver cambiato forma perché le onde sismiche non si propagano più come prima.

Recenti studi confermano che sta succedendo qualcosa al centro della Terra: il nucleo del nostro pianeta starebbe cambiando forma. Questa scoperta, in realtà, non dovrebbe stupire più di tanto e per capirlo basta sapere com’è fatta la struttura interna del nostro Pianeta.

Sta succedendo qualcosa al centro della Terra: lo studio

Un gruppo di ricercatori guidato da John Vidale, della University of Southern California, ha pubblicato uno studio che ha catturato l’attenzione della comunità scientifica: il nucleo della Terra sta cambiando forma. Una scoperta che apre nuovi scenari sulla dinamica interna del nostro pianeta e sulle sue potenziali evoluzioni.

Per capire questa realtà, è utile fare un passo indietro e riflettere sulla struttura della Terra. Il pianeta non è una massa solida e immutabile, bensì un organismo complesso composto da vari strati concentrici. Il nocciolo di tutto è il nucleo, suddiviso in due parti: una interna, solida, composta principalmente da ferro e nichel, e una esterna, liquida. Il nucleo è fondamentale per la creazione del campo magnetico che avvolge la Terra, un fenomeno regolato dal movimento del nucleo stesso e che protegge il nostro pianeta dalle radiazioni cosmiche.

Esattamente, che cosa sta succedendo al “cuore” della Terra, e cosa implica tale cambiamento di forma? Lo studio di Vidale e del suo team si è focalizzato su un aspetto inaspettato: le onde sismiche, prodotte dai terremoti, non si propagano più come previsto attraverso il nucleo terrestre.

Tradizionalmente, gli scienziati avevano studiato il comportamento delle onde sismiche per comprendere la composizione e il movimento delle diverse parti del pianeta. Le onde, infatti, percorrono il nucleo in modo diverso secondo le proprietà fisiche dei materiali che attraversano. Tuttavia, quando gli scienziati si sono messi ad analizzare i dati relativi ai terremoti verificatisi nel corso degli anni, hanno notato che le onde, a un certo punto, non seguivano più lo stesso percorso.

In particolare, la variazione più interessante ha riguardato la propagazione delle onde sismiche attraverso il nucleo interno, suggerendo che quest’area potrebbe essere soggetta a un cambiamento nella sua forma. L’ipotesi più plausibile è che il nucleo stia subendo una sorta di alterazione topografica, con sollevamenti e depressioni sulla sua superficie. Questo fenomeno non era stato mai osservato prima e suggerisce che la struttura più interna della Terra potrebbe non essere statica, ma in evoluzione.

La possibile “super-rotazione” del nucleo della Terra

Il nucleo terrestre non è un corpo solido perfetto ma una massa dinamica soggetta a cambiamenti. Il suo movimento potrebbe essere correlato a vari fattori, tra cui il comportamento delle forze gravitazionali, la differenziazione dei materiali all’interno del nucleo, o anche a eventi sismici particolarmente intensi che potrebbero avere un impatto sulla sua superficie.

La scoperta ha anche messo in luce la possibilità che il nucleo terrestre stia ruotando a una velocità superiore rispetto alla Terra stessa, fenomeno noto come “super-rotazione”, un’ulteriore dimostrazione che il cuore del pianeta è molto più dinamico e attivo di quanto si pensasse.

Insomma, perché il nucleo dovrebbe cambiare forma? La risposta non è ancora chiara. Potrebbe trattarsi di un fenomeno legato all’evoluzione del Pianeta nel corso del tempo. La Terra è un sistema in continua trasformazione, con interazioni articolate tra la crosta, il mantello e il nucleo che determinano il comportamento complessivo del pianeta. La modifica della forma del nucleo potrebbe essere un riflesso di questi cambiamenti legati, magari, all’interazione con il mantello o alle forze di convezione che si verificano all’interno della Terra. Inoltre, il nucleo interno, essendo composto principalmente da ferro, potrebbe subire alterazioni dovute alle fluttuazioni termiche, alla pressione e al movimento dei materiali circostanti.

Ciò che rende questa scoperta particolarmente interessante è che, per la prima volta, gli scienziati sono riusciti a tracciare le variazioni al centro della Terra con una certa precisione, grazie all’analisi delle onde sismiche prodotte da 168 coppie di terremoti simili ripetuti nel tempo.

L’ipotesi di un nucleo in forma mutevole apre nuove domande sulle dinamiche interne della Terra, su come il nostro pianeta si stia evolvendo e quale impatto potrebbero avere determinati cambiamenti sulla superficie e sulla vita sulla Terra.