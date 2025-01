Narwal: i robot e le altre novità presentate al CES 2025

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Al CES 2025 Narwal ha presentato i nuovi device per la pulizia in arrivo nel 2025. Si tratta dei Narwal Flow, Narwal Freo Z10 e il Narwal Freo Pro e Narwal S30

Al CES 2025 Narwal ha mostrato al pubblico presente all’evento diverse novità per automatizzare le pulizie domestiche. Tra i prodotti mostrati, che arriveranno sul mercato nel corso del 2025, ci sono i robot aspirapolvere e lavapavimenti Narwal Flow, Narwal Freo Z10 e il Narwal Freo Pro e un’aspirapolvere senza fili, il Narwal S30.

Narwal Flow, il robot a tutta AI

Il più interessante dei dispositivi mostrati al CES 2025 è il Narwal Flow, un robot aspirapolvere e lavapavimenti di nuova generazione con a bordo un sistema anti-groviglio con tecnologia Truly Tangle-Free con un design delle spazzole laterali e di quella centrale rinnovato che, dalle prime dichiarazioni dell’azienda cinese, dovrebbe garantire un’efficienza del 99,9%.

Oltre a questo, il robot ha una potenza di aspirazione di 20.000 Pa e può utilizzare la tecnologia Deep Carpet Boost che, al rilevamento dei tappeti, permette al dispositivo di applicare una pressione aggiuntiva e di utilizzare un particolare movimento delle spazzole per rimuovere anche lo sporco incastrato.

Altra grande novità sta nel sistema per il lavaggio dei pavimenti a nastro con tecnologia EdgeReach, che tramite un braccetto allungabile consente di pulire facilmente anche i punti più difficili da raggiungere. Inoltre, il pannetto può essere sollevato fino a 40 mm per evitare le superfici delicate ed eventuali ostacoli sul suo cammino.

Restando sempre sul lavaggio dei pavimenti, c’è anche il nuovo sistema FlowWash che prevede due serbatoi separati per l’acqua pulita e quella sporca, per una pulizia ancora più efficiente.

Per quanto riguarda la navigazione negli ambienti domestici sappiamo che il Narwal Flow ha due fotocamere RGB e un chip dedicato alle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale da 10 TOPS che gli consente di riconosce oltre 200 tipi di oggetti.

Non manca, naturalmente, la stazione di ricarica e svuotamento che garantisce anche il lavaggio del mocio, l’asciugatura con aria calda e il riempimento automatico dei serbatoi d’acqua. Stando alle prime dichiarazioni di Narwal, questa stazione totalmente automatizzata garantisce fino a quattro mesi di utilizzo consecutivi senza bisogno di manutenzione.

La serie Narwal Flow arriverà sul mercato a metà del 2025 ma, al momento, non ci sono ancora informazioni disponibili sul prezzo.

Altri prodotti presentati da Narwal

Tra le altre novità presentate al CES c’è il robot aspirapolvere e lavapavimenti Narwal Freo Z10, un dispositivo più semplice rispetto al Narwal Flow e, quindi, più economico.

Su questo prodotto l’azienda torna ai due mocio rotanti per la pulizia del pavimento, che sono in grado di raggiungere una velocità di 180 giri al minuto. Torna anche qui la tecnologia Truly Tangle-Free.

Presente anche in questo caso una stazione di ricarica e svuotamento automatica che, oltre a svuotare il serbatoio del robot, garantisce anche la sterilizzazione con ioni d’argento e lavaggio del mocio con temperatura dell’acqua regolata automaticamente tra 45° C e 75° C.

Da quello che sappiamo il Narwal Freo Z10 arriverà sul mercato ad aprile al prezzo di 1.099 dollari.

Altro prodotto mostrato al CES è il Narwal Freo Pro, simile al Freo Z10 con cui condivide la stessa tecnologia anti-groviglio Truly Tangle-Free e gli stessi mocio ma ha una stazione di ricarica e svuotamento più semplice, con lavaggio, asciugatura (probabilmente a freddo).

Questo dispositivo sarà disponibile da marzo al prezzo consigliato di 699 dollari.

Infine, c’è Narwal S30 è una scopa elettrica lavapavimenti con tecnologia anti-groviglio e funzione di auto-pulizia con asciugatura intelligente a 90° C. Si tratta, inoltre, di un sistema pieghevole fino a 180°, così da poter essere passato anche sotto i mobili senza difficoltà.

Questo prodotto ha sei modalità di pulizia personalizzabili tramite sistema DirtSense che l’utente può gestire utilizzando lo schermo LCD in dotazione.

Narwal S30 sarà disponibile nel secondo trimestre del 2025 a 649 dollari.