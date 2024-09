Fonte foto: JBL

Quando si parla di prodotti per l’audio sono tantissimi gli utenti che preferiscono acquistare un paio di cuffie over-ear al posto dei classici auricolari che, nel caso di prodotti in-ear ad esempio, possono essere scomodi da indossare.

Tra i dispositivi più apprezzati di sempre ci sono sicuramente le JBL Live 660NC, uno dei modelli top di gamma di JBL, caratterizzato da una buona resa sonora, un grande comfort anche dopo molte ore di utilizzo e un’ottima autonomia che permette davvero di dimenticarsi della ricarica e ascoltare in tranquillità ore e ore di musica.

Per le prossime ore, grazie alle offerte Amazon, queste cuffie possono essere portate a casa con ben 100 euro di sconto sul prezzo di listino, un’offerta che bisogna cogliere al volo perché potrebbe non ricapitare tanto presto.

JBL Live 660NC: caratteristiche tecniche

Le JBL Live 660NC sono cuffie over-ear con driver da 40 mm e risposta in frequenza che va dai 16 Hz fino ai 20 kHz.

Hanno una modalità di Cancellazione attiva del rumore (ANC) che, utilizzando i microfoni sul dispositivo e gli algoritmi sviluppati da JBL, isola l’utente dai rumori.

Idem per la modalità Ambientale che, invece, permette comunque di percepire anche l’ambiente circostante, voci incluse grazie a TalkThru, una modalità che è in grado di rilevare la voce di chi indossa il device abbassando il volume dei contenuti in riproduzione ogni volta che si inizia una conversazione con altre persone.

Collegando le cuffie allo smartphone tramite Bluetooth 5.2 (con tecnologia multipoint e compatibile Android FastPair) e scaricando l’app My JBL Headphones (disponibile per Android e iOS) è possibile regolare le funzionalità appena descritte e regolare l’equalizzazione. Sempre dall’applicazione l’utente può anche scegliere il proprio assistente vocale preferito tra Alexa e Google Assistant.

Non mancano i pulsanti posizionati sul padiglione che possono essere utilizzati per gestire i contenuti in riproduzione, rispondere e riagganciare alle chiamate senza il bisogno dello smartphone.

Per quanto riguarda l’autonomia secondo le stime di JBL si arriva a circa 40 ore di ascolto con la cancellazione del rumore attivata, che salgono a circa 50 ore disattivando l’ANC. In più con 10 minuti di ricarica si ottengono fino a 4 ore di riproduzione aggiuntiva.

JBL Live 660NC: l’offerta su Amazon

Le JBL Live 660NC hanno un prezzo di listino di 179,99 euro ma grazie alle offerte Amazon per le prossime ore è possibile portare a casa questo prodotto a 99,99 euro (-44%, – 80 euro), uno sconto notevole, che consente di acquistare un paio di ottime cuffie di fascia alta ma senza spendere un capitale.

