Nuove cuffie JBL Tour Pro 3 ufficiali, scheda tecnica e prezzo

Le JBL Tour Pro 3 sono le nuove cuffie in-ear dell’azienda californiana in arrivo a settembre. Con esse anche la versione rinnovata della Smart Charging case

Fonte foto: JBL

Nel corso della GamesCom 2024 JBL ha presentato le nuove Tour Pro 3, auricolari true wireless di fascia alta in arrivo sul mercato nelle prossime settimane.

Molte le novità rispetto al precedente modello, da una nuova e più efficiente Smart Charging Case fino ad arrivare alla modalità di cancellazione del rumore adattiva e alla modalità di personalizzazione dell’audio delle cuffie che si adatta completamente all’utente e alle sue esigenze in termini di resa sonora.

JBL Tour Pro 3: scheda tecnica

Le JBL Tour Pro 3 sono auricolari in-ear con un sistema ibrido a doppio driver con il driver ad armatura bilanciata che si occupa delle frequenze alte mentre quello dinamico da 11 mm va a coprire la parte che rimane dello spettro sonoro.

Altra particolarità di queste cuffie è la presenza di un DAC (Convertitore Digitale Analogico) su ogni driver, che ha il compito di elaborare il range di frequenze assegnato a ogni specifico componente. La risposta in frequenza complessiva va dai 20 Hz fino ai 40 kHz.

Presente anche la modalità di cancellazione del rumore adattiva chiamata dall’azienda produttrice True Adaptive Noise Cancellation 2.0 una tecnologia in grado di analizzare il rumore dell’ambiente circostante così da adattare il livello di cancellazione del rumore in automatico.

Tutto ciò è possibile grazie ai sei microfoni integrati (tre per ogni auricolare) che, tramite sofisticati algoritmi AI sviluppati da JBL stessa, sono in grado di ridurre il rumore esterno, incluso quello del vento. Uno di questi algoritmi, il JBL Crystal AI, interviene anche durante le chiamate, abbattendo il rumore in sottofondo e “ripulendo” la voce del parlante da eventuali disturbi.

Tra le altre funzionalità troviamo anche Auracast che permette di condividere il contenuto audio in riproduzione con altri device compatibili con la stessa tecnologia. Presenti anche le tecnologie JBL Spatial 360 (l’audio spaziale di JBL) e l’Head Tracking che permette ai suoni in riproduzione di seguire i movimenti della testa dell’utente, per un audio ancora più immersivo.

Inoltre le JBL Tour Pro 3 sono compatibile anche con il codec per l’audio wireless in alta qualità LDAC.

Per personalizzare la resa sonora delle cuffie, è possibile effettuare il test dell’udito Personi-fi 3.0 che consente di creare un profilo sonoro per ogni orecchio e adattare il sound in riproduzione alle esigenze uditive dei singoli utenti.

Altra grande novità è la custodia di ricarica, chiamata da JBL Smart Charging Case, che non ha solo il compito di ricaricare le batterie degli auricolari ma può essere utilizzata anche come un trasmettitore audio che utilizzare un protocollo proprietario con la promessa di una latenza minima e una maggiore stabilità del segnale.

La custodia, può essere anche collegata via USB a diverse sorgenti esterne facendole diventare wireless anche quando non hanno il Bluetooth. Inoltre grazie al display touch a colori è possibile gestire gli auricolari senza dover accedere all’app sullo smartphone.

JBL Tour Pro 3: prezzo e disponibilità

Le nuove JBL Tour Pro 3 saranno disponibili a partire da settembre in due colorazioni: Black e Latte al prezzo consigliato di 299,99 euro.