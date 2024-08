Che cos'è e come funziona SEND di app IO

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

SEND, acronimo di Servizio notifiche digitali, è il nuovo strumento offerto dalla Pubblica Amministrazione per fornire agli enti pubblici un sistema di notifica degli atti con valore legale così da semplificare notevolmente invio e ricezione di tali documenti, sia per il mittente che per il destinatario.

Grazie all’integrazione con PagoPa, inoltre la piattaforma consente anche i pagamenti, semplificando notevolmente le operazioni sia per i cittadini che per le aziende.

Come funziona SEND per cittadini e imprese

Per utilizzare il servizio, ricevere e consultare le varie notifiche, è possibile usare la piattaforma dal suo sito ufficiale https://cittadini.notifichedigitali.it, tramite SPID (Sistema Pubblico di identità Digitale) o CIE (Carta di Identità Elettronica), oppure direttamente dall’app IO.

I cittadini possono scegliere in qualsiasi momento la modalità di ricezione delle comunicazioni optando per il recapito digitale che ritengono più opportuno, scegliendo tra l’indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) oppure un altro dei vari recapiti a disposizione come l’app IO, l’email oppure il numero di cellulare (per ricevere un SMS).

Andando sul sito è possibile consultare gli atti in qualsiasi momento, anche se non è arrivata alcuna notifica, con la possibilità di consultare la cronologia della documentazione ricevuta e lo stato di eventuali operazioni effettuate.

Importante ricordare che nel caso non venisse indicato alcun recapito o non si accedesse a una notifica ricevuta da canali diversi dall’indirizzo di Posta Elettronica Certificata, si riceverà comunque la notifica dell’atto tramite la classica raccomandata cartacea. Inoltre, è anche possibile chiedere una delega e accedere anche alle notifiche dei propri familiari.

Su SEND è anche possibile effettuare pagamenti, grazie all’integrazione con pagoPA, infatti, è possibile gestire notifiche e transazioni direttamente online.

Anche le imprese possono utilizzare SEND per ricevere notifiche con valore legale con la possibilità anche in questo caso di gestire ed effettuare i pagamenti in modo facile e veloce.

Oltretutto si può anche abilitare l’uso della piattaforma per più persone, così che tutti gli utenti designati possano accedere e visualizzare le notifiche in qualsiasi momento. Identica anche la gestione dei pagamenti sempre tramite PagoPA, snellendo ulteriormente la gestione degli atti ricevuti.

Cosa cambia per gli enti

Anche gli enti possono utilizzare Servizio Notifiche Digitali e inviare comunicazioni a valore legale a cittadini e imprese, velocizzando la trasmissione di tali documenti e riducendo eventuali incertezze sulla reperibilità dei destinatari.

Per cui non bisogna fare altro che depositare l’atto da notificare e lasciare che la piattaforma si occupi dell’invio (in digitale o tramite raccomandata cartacea), abbattendo notevolmente i tempi e i costi dell’operazione.

Chiaramente, come accade per chi riceve una notifica anche il mittente può accedere alla cronologia degli atti inviati in qualsiasi momento e gestire il tutto online in modo facile e veloce.

Il vantaggio più grande per i cittadini che attivano il servizio SEND, però, è in caso di multe per violazione del codice stradale: in questo caso la notifica è disponibile quasi subito e si può pagare immediatamente la contravvenzione, usufruendo dello sconto del 30%.