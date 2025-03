App IO si aggiorna, ora è possibile attivare il servizio SEND per notifiche legali dalla PA

Il servizio SEND entra a far parte dell'app IO con un nuovo aggiornamento: ecco come ricevere notifiche legali dagli enti pubblici

Fonte foto: P_galasso2289 / Shutterstock

Continua il programma di aggiornamento dell’app IO, che consente ai cittadini italiani di poter accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione. Da questa settimana, infatti, è in corso la distribuzione di un nuovo update, sia per la versione Android che per quella iOS dell’applicazione.

Tale aggiornamento introduce una serie di novità che vanno ad affiancarsi alla possibilità di poter sfruttare i documenti sullo smartphone e a tutte le altre funzioni già da tempo parte dell’applicazione. La novità in questione riguarda l’introduzione della possibilità di attivazione direttamente dall’app del servizio SEND che permetterà agli utenti di ricevere delle comunicazioni dal valore legale da alcuni enti pubblici, continuando così il programma di digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Arriva il servizio SEND

Con il nuovo aggiornamento, l’app IO consente ora di attivare il Servizio Notifiche Digitali (SEND) che permette di ricevere comunicazioni a valore legale inviate dagli enti pubblici, che a loro volta avranno attivato questo servizio per poter inviare comunicazioni ai cittadini. A sviluppare il sistema SEND è PagoPA. Il servizio è promosso dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è stato finanziato con i fondi del PNRR.

Il sistema SEND può contare anche sull’integrazione con l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD) per consentire l’identificazione certa dei destinatari. Per scoprire come funziona il servizio SEND è possibile consultare il sito ufficiale notifichedigitali.it dove è anche possibile trovare l’elenco completo di tutti gli enti che sfruttano il sistema per l’invio delle comunicazioni.

Come attivare il servizio

Per attivare il servizio SEND all’interno dell’app IO bastano pochi secondi. Per prima cosa, però, bisogna accertarsi di aver aggiornato l’app all’ultima versione disponibile. Farlo è molto semplice, basta accedere allo store del proprio smartphone, cercare l’app IO e controllare se ci sono aggiornamenti.

In tal caso, bisognerà avviare il download del pacchetto di update in modo da poter contare sull’ultima versione disponibile dell’app (si tratta di un passaggio essenziale per utilizzare tutte le funzioni disponibili). A questo punto bisogna accedere a IO, inserendo il sistema di identificazione scelto in fase di registrazione.

Per attivare il servizio SEND bisogna andare in Servizi, in basso a destra, e poi premere su SEND, riportato attualmente nei servizi disponibili in primo piano. A questo punto, è sufficiente seguire la procedura guidata per completare l’attivazione del servizio di notifiche digitali sull’app IO. Per avviare l’operazione bisogna premere sul tasto blu Attiva il servizio. L’utente riceverà una conferma in merito all’esito positivo dell’attivazione.