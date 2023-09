Che cos'è Emoji Kitchen e come si usa

Dopo alcuni anni dal lancio, all'interno di Gboard, ora Google rende disponibile Emoji Kitchen anche via Web: è un "frullatore di Emoji" per le nostre chat

Se da qualche giorno nelle chat con amici e parenti, di gruppo e non solo, e sui social vedete Emoji strane, non siete voi che dovete cambiare occhiali: è l’effetto di Emoji Kitchen, strumento creato da Google nel 2020 e inserito all’interno della sua tastiera Gboard e che, adesso, è disponibile a tutti via Web.

Ciò vuol dire che è possibile usarlo anche da smartphone e tablet (iPhone e iPad compresi) che non hanno Gboard installata e persino da computer, tramite un normalissimo browser Web che non deve nemmeno essere Google Chrome. Emoji Kitchen è gratuito ed estremamente intuitivo da usare: in estrema sintesi è un “frullatore di Emoji“.

Come usare Emoji Kitchen con Gboard

Chi usa come tastiera standard del proprio smartphone la Google Gboard può usare molto facilmente Emoji Kitchen già da tempo: basta inserire nel messaggio due Emoji diverse prima di inviarlo e guardare poco sopra la tastiera: ci sarà pronta una terza Emoji nata dalla fusione delle prime due.

Basterà fare tap su di essa per inserirla nel messaggio prima dell’invio. Una volta inserita la terza Emoji, tra l’altro, sarà possibile cancellare le prime due e inviare solo quella realizzata tramite Emoji Kitchen.

Come usare Emoji Kitchen dal Web

Tutti gli altri utenti, quelli che non usano Gboard, possono adesso creare comunque infinite combinazioni di Emoji grazie a Emoji Kitchen sul Web.

Basta aprire un browser qualunque e cercare su Google “Emoji Kitchen“: si aprirà un’interfaccia persino più intuitiva di quella presente su Gboard, e molto più comoda grazie allo spazio maggiore a disposizione.

In pratica basta fare tap sulla prima Emoji e sulla seconda per scegliere le due immagini da mischiare: cambiando una, o entrambe, in tempo reale cambierà anche il risultato della fusione realizzata da Emoji Kitchen.

Quando avremo ottenuto il risultato che ci piace di più potremo condividere l’Emoji generata tramite chat o tramite social, per inviarla ai nostri amici.

Purtroppo, però, non è possibile salvare le Emoji realizzate con Emoji Kitchen nella propia tastiera, per tenerle pronte all’occorrenza: per usarle in futuro dovremo o generarle di nuovo, o copiarle e incollarle da una chat dove le abbiamo già usate.