Fonte foto: Primakov / Shutterstock.com

Continua il programma di sviluppo di WhatsApp. La popolare app di messaggistica di Meta, infatti, è stata arricchita con diverse novità nel corso degli ultimi giorni, con un focus particolare sulle chat e sui contenuti che possono essere inviati, oltre al testo e alle emoji, per rendere migliori le conversazioni con i propri contatti.

Le novità di WhatsApp

Da questa settimana, gli utenti WhatsApp hanno la possibilità di accedere alla raccolta di adesivi di GIPHY, che permetterà di moltiplicare i contenuti da utilizzare nelle chat, oltre al testo e alle emoji. I nuovi adesivi saranno accessibili direttamente dalla barra della chat, premendo prima sull’icona delle emoji e poi sul tasto per gli adesivi.

Tra le novità dell’app c’è anche il Creatore sticker personalizzati, ora disponibile per tutti gli utenti Android oltre che per gli utenti iOS (per i quali era già disponibile). Il tool permette di convertire foto in sticker e di modificare gli sticker già esistenti.

Gli sticker creati (o modificati) vengono salvati nella sezione dedicata dell’app e potranno essere richiamati velocemente, per essere utilizzati nelle proprie chat, condividendoli così con i propri contatti. Per creare un nuovo sticker, partendo da una foto nella galleria del telefono, basta accedere alla sezione dedicata agli adesivi e poi premere sul tasto Crea.

WhatsApp, inoltre, ha introdotto un’area dedicata ai set di adesivi da scaricare, posizionata al di sotto degli adesivi già scaricati. In questo modo, è possibile scoprire nuovi set con maggiore facilità oltre che organizzare la sezione, spostando gli adesivi in alto o in basso, in base alle proprie esigenze.

C’è anche l’AI

WhatsApp sta iniziando anche a integrare l’intelligenza artificiale di Meta, destinata a ricoprire un ruolo sempre più rilevante nei servizi dell’azienda, che controlla anche Facebook, Instagram e Threads. Gli utenti di WhatsApp (per ora solo negli USA) possono utilizzare l’AI di Meta per creare nuovi adesivi personalizzati, partendo da input testuali. La funzione è attiva sia su Android che su iOS, con la possibilità di inserire descrizioni in inglese per generare adesivi con l’AI.

Su Android, è possibile utilizzare anche lo spagnolo e l’indonesiano. L’integrazione di Meta AI in WhatsApp continuerà nel corso dei prossimi mesi e questa nuova funzione per la creazione di sticker dovrebbe debuttare in futuro anche in Europa, mercato in cui l’app di Meta è molto più utilizzata rispetto agli Stati Uniti.

Prima, però, Meta dovrà adeguarsi alle normative UE che, per ora, hanno bloccato l’arrivo dell’AI. In futuro, inoltre, l’intelligenza artificiale dovrebbe trovare ulteriore spazio all’interno dell’app, con nuove funzioni che potrebbero arricchire gli strumenti a disposizione degli utenti.