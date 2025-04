Fonte foto: mundissima / Shutterstock.com

Google sta cercando di integrare l’intelligenza artificiale in tutte le sue applicazioni, con un programma che va avanti da tempo e che è destinato a continuare anche nel corso del prossimo futuro. Uno dei prossimi step di questo programma riguarda l’integrazione dell’AI nell’app Gboard, la tastiera utilizzata ogni giorno da milioni di utenti di smartphone e tablet Android.

Ad anticipare le prossime novità in arrivo è Android Authority che ha svelato l’esistenza del nuovo progetto su cui Big G è al lavoro. L’azienda punta a integrare in Gboard un generatore di meme che, utilizzando l’AI di Gemini, sia in grado di consentire agli utenti la possibilità di creare dei meme in modo semplice e veloce. Al momento, la funzione è ancora in sviluppo e non sembra essere pronta al rilascio ma, quando arriverà ufficialmente, anche Gboard riceverà nuovi strumenti per sfruttare al massimo le potenzialità dell’intelligenza artificiale generativa.

Gboard: arriva il generatore di meme AI

L’idea alla base del progetto di Google è quella di consentire agli utenti di scegliere un’immagine base su cui andare a costruire il meme, grazie alla possibilità di aggiungere frasi e scritte di vario tipo. L’app integrerà un editor per la personalizzazione del meme, con vari strumenti per ruotare, modificare e scalare le immagini.

Terminata la fase di editing, il meme potrà essere salvato all’interno di una sezione di Gboard. Gli utenti potranno richiamare la propria creazione per pubblicarle sui social oppure per condividerla con i propri amici.

Tra le funzioni in sviluppo c’è anche la possibilità di generare un meme, partendo da una descrizione testuale, sfruttando l’integrazione con l’intelligenza artificiale di Gemini. Si tratta di una funzione particolarmente ambiziosa il cui successo è strettamente collegato alla capacità dell’AI di creare contenuti che siano in linea con il contesto di utilizzo.

Una funzione in via di sviluppo

In base a quanto riportato da Android Authority, c’è ancora tanta strada da fare prima del completamento dello sviluppo. Il generatore di meme (così come l’editor) integrato in Gboard è ancora molto rudimentale, segno che lo sviluppo di questa funzione non è in una fase avanzata e lo strumento non è vicino al rilascio nella versione stabile dell’app.

Maggiori dettagli sul progetto, in ogni caso, potrebbero arrivare a breve. Google continua a lavorare a una profonda integrazione dell’AI all’interno del suo ecosistema di app e anche piccole funzioni, apparentemente secondarie, ricoprono un ruolo importante in questo programma. Ulteriori novità in merito alle funzioni AI di Gboard potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane.