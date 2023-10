Che cos'è il programma Windows Insiders

Fonte foto: mundissima / Shutterstock.com

Fin dall’arrivo di Windows 10 e poi con il passaggio a Windows 11, il sistema operativo di Microsoft è diventato un vero e proprio “cantiere“, con aggiornamenti costanti e sempre nuove funzioni in arrivo per arricchire le funzionalità disponibili per gli utenti.

Una parte centrale del meccanismo di aggiornamento del sistema operativo di Microsoft è rappresentata da Windows Insiders. Si tratta di un programma gratuito a cui è possibile partecipare per provare in anteprima le novità in arrivo su Windows 11.

Il programma Windows Insider è stato lanciato nel 2014, inizialmente per Windows 10 e Windows Server 2016 e poi anche per Windows 10 Mobile. Oggi, è utilizzato per testare le novità in arrivo per Windows 11.

Come funziona Windows Insiders

Windows Insiders è parte integrante del sistema di aggiornamenti che Microsoft sviluppa per Windows. Gli utenti che partecipano al programma possono installare, tramite Windows Update, delle versioni d’anteprima del sistema operativo, più instabili rispetto alla versione ufficiale ma con varie funzionalità disponibili in anticipo.

Queste versioni si chiamano Insider Preview Builds e includono tutte le nuove funzioni che Microsoft intende aggiungere a Windows 11. Gli utenti Insider hanno anche la possibilità di fornire dei feedback a Microsoft in merito alle novità in fase di test per il sistema operativo, utilizzando l’app Hub di Feedback (accessibile a tutti gi utenti Windows 11).

Come iscriversi a Windows Insiders

Entrare a far parte di Windows Insiders è semplicissimo. Per aderire al programma è sufficiente accedere al sito ufficiale Microsoft e poi andare in Windows > Partecipa al programma Insider. In alternativa, dal proprio PC Windows 11 è possibile aprire l’app Impostazioni (tasto Windows+I).

A questo punto, è sufficiente andare in Windows Update e poi cliccare su Programma Windows Insider. Prima aderire al programma è necessario attivare l’opzione Invia dati di diagnostica facoltativi nella sezione Privacy e sicurezza > Feedback e diagnostica dell’app Impostazioni.

Completato questo passaggio preliminare, è possibile tornare in Windows Update > Programma Windows Insider e seguire la procedura di registrazione, collegando un account Microsoft presente sul proprio PC e scegliendo il canale Insider a cui aderire.

Le opzioni a disposizione sono quattro:

Canary

Sviluppatori (Dev)

Beta

Versione di anteprima

Canary e Sviluppatori sono i canali meno stabili e in cui Microsoft testa funzionalità che potrebbero non arrivare mai nella versione stabile di Windows 11. Versione di anteprima è, di fatto, una versione stabile che viene sottoposta a un’ultima prova prima di avviare il rilascio a tutti gli utenti Windows 11. Beta, infine, è il canale consigliato che permette di accedere a build sufficientemente stabili e con tante funzioni disponibili in anteprima.

Il passaggio alla versione Insider di Windows avviene, come sottolineato in precedenza, direttamente da Windows Update. In alternativa, però, è possibile effettuare un’installazione pulita del sistema operativo, scaricando l’applicazione Assistente per l’installazione di Windows 11 e seguendo le indicazioni fornite. A prescindere dalla versione scelta, partecipare a Windows Insider non comporta alcun costo.