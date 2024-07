Che cos'è Windows 11 "Versione del Governo"

La chiamano "Government Edition", o anche "Come Dio comanda", e sarebbe una nuova versione di Windows 11 decisamente migliore di quelle disponibili per i comuni utenti, tramite i normali canali di distribuzione del sistema operativo di Microsoft. Ma non è affatto così e, anzi, il Windows 11 "del Governo" rischia di tramutarsi in un vero e proprio incubo, un grosso pericolo per l’utente e per i suoi dati.

Che cos’è Windows 11 "Government Edition"

Su X è sempre più facile imbattersi in post che sponsorizzano l’uso di Windows 11 "Government Edition", che viene definita una versione speciale di Windows, dedicata appunto ai PC dei Governi, e che è stata ripulita di tutte le app superflue, della telemetria di Microsoft e che non ha nemmeno requisiti hardware specifici (funzionerebbe già con 4 GB di memoria RAM).

Questa versione non avrebbe nemmeno i suggerimenti all’interno del menu Start, né Microsoft Defender, né Microsoft Edge e sarebbe estremamente leggera e priva di bug. Insomma, Windows 11 Government Edition è il sogno di tutti gli utenti Windows e, per questo, sta suscitando molto interesse.

Per installare Windows 11 Versione del Governo su un PC che non è del Governo, però, non sarebbe possibile usare il normale Microsoft Store, né rivolgersi ai tradizionali distributori online e fisici: va scaricata in formato ISO tramite torrent.

Che cos’è veramente la "Versione del Governo"

Come i più smaliziati avranno già capito, in Windows 11 "Government Edition" c’è qualcosa che non va. Anzi c’è molto che non va. Si tratta, infatti, di una versione modificata di Windows 11 LTSC (Long-Term Servicing Channel), cioè una versione di Windows 11 con supporto a lungo termine dedicata agli Enti Pubblici.

Ma è, in buona sostanza, una versione pirata che si attiva tramite chiavi non ufficiali, non riconosciute da Microsoft. E’ chiaro, quindi, che Windows 11 Edizione del Governo è completamente illegale.

Windows 11 "Government Edition" è pericoloso

Come se non bastasse, oltre ad essere illegale questa versione di Windows è anche pericolosa, almeno per due motivi. Il primo è che, non essendo riconosciuto automaticamente da Microsoft, il sistema operativo non viene aggiornato tramite Windows Update. Eventuali patch di sicurezza, magari anche urgenti, non vengono quindi scaricate e installate.

Il secondo motivo, ancor più grave, è che questa versione non ha Windows Defender attivato, quindi l’utente va sul Web senza un minimo di protezione contro malware e altre minacce. In teoria è possibile scaricarlo e installarlo manualmente, ma l’utente meno esperto difficilmente lo farà.

Per questo motivo è fortemente sconsigliato installare (o chiedere a qualcuno di farlo per noi) Windows 11 "come Dio comanda" sui nostro PC: i rischi sono ben più alti dei vantaggi e, chi lo fa, sta violando anche la normativa sul diritto d’autore del software.