Che fine ha fatto il super monitor di Apple?

Dopo il lancio dello Studio Display avvenuto lo scorso anno, per molti questo era solo il primo di una serie di monitor di fascia alta che a Cupertino erano in procinto di lanciare. Uno di questi, e sicuramente quello che ha suscitato maggiore aspettative (e rumor) era un display con tecnologia di retroilluminazione mini-LED, che secondo le più rosee aspettative doveva essere presentato a giugno dello scorso anno. Ad oggi questo attesissimo monitor non ha ancora una data di rilascio e i ritardi, dovuti a diversi motivi, sembrano non finire mai.

Display con mini-LED, sì, no, forse

Dopo le prime indiscrezioni che prevedevano l’arrivo di un nuovo Studio Display mini-LED da 27 pollici a giugno 2022, dopo si è diffusa l’ipotesi ottobre 2022. All’avvicinarsi di questa data, quando tutto lasciava supporre che il display non fosse pronto, il famoso e affidabile analista Ross Young aveva parlato delle intenzioni di Apple di posticipare il lancio a nel primo trimestre 2023.

Ora, che siamo appunto nel primo trimestre 2023, non pare che all’orizzonte ci siano novità sull’arrivo di questo tormentato display. Lo stesso Young, in una dichiarazione a MacRumors, ha sottolineato che non ci sono notizie provenienti dalla catena di approvvigionamento di Apple su un nuovo monitor già entrato in produzione. Quindi, vedere il monitor finito entro i primi tre mesi dell’anno nuovo è praticamente impossibile.

Young non specifica alcuna data di lancio futura, e neanche altri analisti che sono molto vicini al mondo Apple, quali Ming-Chi Kuo o Mark Gurman di Bloomberg ipotizzano l’arrivo a breve di questo display.

Solo quest’ultimo, tempo fa, aveva parlato di un nuovo Apple Pro Display XDR con integrato un chip Apple Silicon al suo interno, che sarebbe in procinto di arrivare in concomitanza con il lancio del nuvo Mac Pro con SoC Apple Silicon. Ma del display con mini-LED nessuna traccia.

Anche il sito 9to5Mac tempo fa aveva parlato di un nuovo monitor con risoluzione a 7K, un miglioramento non da poco rispetto all’attuale Pro Display XDR da 32 pollici, che arriva al massimo a 6K (6.016×3.384 pixel) ma ha un normale pannello LCD, non mini-LED.

In questo ipotetico monitor in arrivo la densità di pixel aumenterebbe fino a 245 Ppi rispetto ai 218 Ppi del modello di Pro Display XDR in vendita. C’è però anche la possibilità che Apple confermi gli stessi 218 Ppi dell’attuale Pro Display XDR "sparmando" i pixel su pannello più grande, da 36 pollici.

Studio Pro min-LED: quanto costerà?

Attualmente Apple ha solo due monitor esterni nel suo listino: lo Studio Display 5K 27" e il Pro Display XDR 6K 32". Il primo lanciato a inizio anno a un costo a partire da 1.799 euro, mentre il secondo arrivato sul mercato nel 2019 ha un prezzo a partire da 5.599 euro.

Entrambi sono ottimi monitor, ma con tecnologia LCD e non mini-LED. Quest’ultima, oggi, è molto più cara dell’altra e questo non potrà che impattare sul costo finale di questo ipotetico monitor in arrivo.

Se e quando arriverà lo Studio Display con mini-LED potrebbe tranquillamente inserirsi tra questi due modelli in vendita, ma solo se avrà una diagonale inferiore a 32 pollici. Se, al contrario, avrà realmente la diagonale di 36 pollici, allora il prezzo sarà esorbitante.