AOC annuncia il nuovo monitor da gaming Agon Pro AG276FK: scheda tecnica e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

AOC ha presentato il nuovo monitor da gaming Agon Pro AG276FK, un prodotto di fascia alta ottimo anche per il gaming competitivo. In arrivo entro fine novembre

Fonte foto: AOC

AOC ha presentato il nuovo Agon Pro AG276FK, un monitor destinato ai gamer professionisti e non. Si tratta di un prodotto dalle grandi potenzialità, ottimo anche per il gaming competitivo grazie a anche alla tecnologia Adaptive Sync che rende questo prodotto estremamente versatile e adatto a qualsiasi situazione.

A questo bisogna aggiungere un design moderno che include addirittura un sistema di illuminazione LED personalizzabile e molte funzioni avanzate, pronte a soddisfare anche il giocatore più esigente.

Agon Pro AG276FK: scheda tecnica

L’Agon Pro AG276FK è un monitor da gaming con pannello Fast IPS con tecnologia antiriflesso e retroilluminazione WLED. Ha una diagonale da 27 pollici, risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino a 520 Hz e 400 nit di luminosità di picco.

Il tempo di risposta è di 0,5 millisecondi (GtG) oppure 0,3 millisecondi (MPRT), il contrasto è 1.000:1, la gamma di colori DCI-P3 è al 94,4% e la copertura sRGB al 119.8% Inoltre questo schermo è certificato VESA DisplayHDR 400, che ne attesta la piena compatibilità con l’HDR.

Presenti inoltre la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light, per le basse emissioni di luce blu, e la certificazione TÜV Rheinland Flicker Free, con questo dispositivo che regola in automatico la luminosità del pannello in corrente continua, eliminando gli sfarfallii nella gamma da 0 a 3.000 Hz.

Passando alle connessioni, invece, questo monitor ha quattro porte USB-A 3.2 Gen 1, una porta USB-B 2.0, l’uscita audio con jack da 3.5 mm, due ingressi HDMI 2.0 e due Display Port 1.4.

Trattandosi di un monitor progettato per il gaming, è presente anche la tecnologia Adaptive Sync che consente all’utente di utilizzare questo prodotto con qualsiasi scheda grafica e anche con le moderne console come la Playstation 5 e l’Xbox Series X o serie S (con risoluzione 1.920×1.080 pixel a 120 Hz).

Non mancano nemmeno funzioni come il contatore per gli FPS, la funzione Low Input Lag (che abbatte il tempo di latenza tra lo schermo e il device a cui è collegato), l’MBR (Motion Blur Reduction) e l’MBR Sync (entrambe sviluppate per rimuovere l’effetto sfocato dalle immagini in riproduzione).

Questo ha un attacco VESA 100×100 mm e può, dunque, essere fissato al muro tramite l’apposito sostegno (da acquistare separatamente). Utilizzando, invece, questo monitor con l’apposito piedistallo in dotazione, è possibile regolare l’inclinazione (-3,5° ~ 18,5°), la rotazione (-18,5° ~ 18,5°), l’orientamento verticale (-90° ~ 90°) e l’altezza (fino a 13 cm).

Ultime due particolarità di questo device: la prima è un sistema di illuminazione LED posizionata nella parte posteriore del device, utile per illuminare la postazione di gioco. La seconda, che risulterà molto comoda ai gamer, è l’apposito supporto a scomparsa per le cuffie sul lato destro dello schermo.

Agon Pro AG276FK: prezzo e disponibilità

Il nuovo Agon Pro AG276FK sarà disponibile entro la fine di novembre 2024 sul sito ufficiale di AOC al prezzo consigliato di 599,99 euro.