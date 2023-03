Che significa "Chupa" e perché il film è stato criticato

Durante una visita ad alcuni parenti che vivono in Messico, un ragazzino solitario fa amicizia con una creatura mitica e vive un’indimenticabile avventura. Cosa può esserci di controverso in questo nuovo film per famiglie, in arrivo su Netflix fra pochi giorni? Il titolo: Chupa. Come hanno notato diversi utenti online, infatti, il termine (che vuole essere una abbreviazione di chupacabra) ha in realtà un doppio significato che mal si concilia, per usare un eufemismo, con la storia del film.

Che cos’è il chupacabra

Come accennato, il film Chupa racconta il particolare rapporto di amicizia e fiducia reciproca tra un ragazzino e giovane chupacabra. Chi non conosce la leggenda, potrebbe lecitamente farsi una domanda: che cos’è un chupacabra? Si tratta di una creatura immaginaria che, secondo una leggenda nata a Porto Rico negli anni Novanta, uccide bestiame e animali domestici succhiandone il sangue. Il nome in spagnolo significa infatti "succhiacapre".

Leggenda vuole che ci siano stati diversi avvistamenti di questa creatura, sempre nei pressi di animali trovati morti dissanguati. Stando a queste testimonianze, il chupacabra ha gambe e braccia esili e aculei sul dorso, inoltre non ha naso né orecchie. Un allevatore sostenne di averne catturato un esemplare che assomigliava a un incrocio tra un cane senza pelo, un canguro e un grosso topo. Molto probabilmente tutti i presunti chupacabra avvistati o catturati erano semplicemente cani o coyote, magari malati o vecchi (e quindi senza pelo).

Di cosa parla il film Chupa

Il chupacabra protagonista del film Chupa ha in realtà l’aspetto di una creatura tenerissima, una sorta di leoncino con tanto di ali piumate. Il ragazzino protagonista del film ne trova un esemplare nel capanno degli attrezzi del nonno, in Messico. Insieme ai cugini, decide di salvarlo.

La sceneggiatura del film è firmata da Sean Kennedy Moore, Joe Barnathan e Marcus Rinehart, mentre la regia è di Jonás Cuarón. I produttori sono Chris Columbus, Mark Radcliffe e Michael Barnathan. Nel cast, invece, ci sono Demián Bichir, Ashley Ciarra, Nickolas Verdugo, Adriana Paz, Gerardo Taracena e Julio Cesar Cedillo.

Le polemiche sul film Chupa

Come accennato, il film Chupa ha attirato diverse critiche e polemiche. Alcuni utenti online, infatti, hanno ironizzato sulla scelta del titolo facendo notare che il termine chupa in spagnolo significa "succhiare" e viene usato in gergo anche per indicare un particolare atto sessuale. Una utente ha ad esempio commentato che i bambini potrebbero cercare il titolo del film su internet, trovando però potenzialmente contenuti sessualmente espliciti o comunque decisamente diversi da quello che si aspettano.

Quando esce Chupa in streaming

Ormai è tardi per cambiare il titolo, però. Non resta che aspettare l’uscita del film: Chupa sarà disponibile su Netflix dal 7 aprile.