Chi c'è di nuovo nel cast della terza stagione di Reacher

Fonte foto: Prime Video

Novità in arrivo nel cast della terza stagione di Reacher, la serie tv action drama basata sui romanzi di Lee Child e con protagonista Alan Ritchson nei panni di Jack Reacher. La stagione 2 è uscita su Prime Video a dicembre 2023 e nei giorni immediatamente successivi al debutto è diventata il titolo più visto della piattaforma di streaming a livello globale. Il rinnovo per la stagione 3 è stato annunciato dopo due sole settimane: nel nuovo capitolo Reacher dovrà agire sotto copertura per salvare un informatore che viene tenuto prigioniero da un vecchio nemico del protagonista.

I nuovi personaggi di Reacher 3

Pochi giorni fa Prime Video, Skydance Television e Paramount Television Studios hanno annunciato che la stagione 3 di Reacher includerà due nuovi personaggi, che saranno interpretati da Anthony Michael Hall e Sonya Cassidy.

Hall, che ha già recitato in Bosch: Legacy e Halloween Kills, vestirà i panni di Zachary Beck, un uomo di affari di successo. Vedovo e padre del ventenne Richard, Beck gestisce una compagnia che si occupa di importare tappeti, ma Reacher sospetta che si tratti di una copertura per traffici ben più loschi.

Cassidy, invece, già nota per The Man Who Fell to Earth e Lodge 49, interpreta Susan Duffy, un’agente della DEA di Boston tosta, brillante e dotata di un senso dell’umorismo tagliente.

È già stato annunciato, inoltre, che nel cast di Reacher 3 tornerà Maria Sten, alias Frances Neagley.

Cosa sappiamo di Reacher 3

La stagione 3 di Reacher è tratta dal libro "Persuader", il settimo della saga letteraria firmata da Child. A tal proposito, proprio l’autore dei romanzi poche settimane fa ha dichiarato: «Abbiamo pensato che per la terza stagione ci fosse bisogno di un libro che vedesse maggiormente Reacher da solo». Probabilmente, dunque, nei nuovi episodi il protagonista potrà contare più del solito solo su sé stesso, senza avere intorno una vera e propria squadra.

Lee Child è anche executive producer della serie, che è prodotta da Amazon MGM Studios, Skydance Television e Paramount Television Studios. Nick Santora è executive producer, showrunner e si è occupato dell’adattamento per la tv. A partire dalla terza stagione, tra l’altro, anche il protagonista Alan Ritchson fa parte del team di produttori.

Quando esce Reacher 3

Al momento non è stata annunciata una data di uscita su Prime Video per Reacher 3. Le riprese dei nuovi episodi sono ancora in corso a Toronto. È possibile che il nuovo ciclo di episodi arrivi sulla piattaforma di streaming già alla fine di quest’anno, magari proprio a dicembre, che nel 2023 era stato il mese di uscita della seconda stagione.