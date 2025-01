Cosa vedere in streaming oggi 30 gennaio 2025

Da oggi in streaming ci sono una commedia con protagonisti Will Ferrell e Reese Witherspoon, e le nuove puntate di una serie d’azione sulla CIA e di una commedia su un palestinese in Texas

Fonte foto: Prime Video

Si avvicina la data di uscita della terza stagione di Reacher, di cui Prime Video ha recentemente diffuso il trailer ufficiale. La serie tv è già stata rinnovata anche per una quarta stagione, dunque non c’è dubbio: Alan Ritchson continuerà ad appassionare il pubblico ancora a lungo nei panni del duro e risoluto Jack Reacher. C’è ancora tempo per mettersi in pari: le prime due stagioni di questa serie tv d’azione sono già disponibili sulla piattaforma di streaming e hanno riscosso grande successo tra gli spettatori, tanto che la seconda stagione si è confermata la più vista nel 2023 su Prime Video. Grandi recuperi a parte, queste sono le novità da cercare in streaming oggi.

Cosa vedere oggi su Netflix

Mo, palestinese trapiantato in Texas, deve giostrarsi tra due culture, due lingue e una richiesta di asilo politico che non sembra andare da nessuna parte. È questa la trama di Mo, serie comedy visibile su Netflix: da oggi c’è anche la seconda stagione.

Sono una novità di oggi anche i nuovi episodi di The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse, serie anime in cui un giovane dal cuore puro cerca vendetta dopo che una terribile profezia ha sconvolto le terre di Britannia.

Da oggi si può vedere inoltre la nuova stagione di The Recruit, serie d’azione in cui un giovane laureato viene reclutato dalla CIA e si ritrova, senza alcuna preparazione, nel pericoloso mondo dello spionaggio internazionale.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Esce oggi su Prime Video la commedia Un matrimonio di troppo (nella foto). In questo nuovo film Original una location viene per errore prenotata per due matrimoni diversi nello stesso giorno. I due gruppi di invitati si trovano così a difendere le rispettive coppie di sposi. A guidare caoticamente le fazioni ci sono due attori d’eccezione: Will Ferrell e Reese Witherspoon, rispettivamente nei panni del padre di una sposa e della sorella dell’altra.

Sempre su Prime Video sta intanto continuando a uscire la terza stagione di Harlem, serie Original con protagoniste quattro giovani donne afroamericane. Dopo il debutto del 23 gennaio, le sei puntate stanno uscendo in streaming settimanalmente. Da oggi sono disponibili la terza e la quarta.

Cosa vedere oggi su Disney+

Ieri è uscito su Disney+ il finale della seconda stagione di Tracker: se cercate una serie tv avvincente da guastarvi tutta d’un fiato, quindi, questa è un’ottima opzione. Nelle due stagioni ora interamente disponibili sulla piattaforma di streaming il protagonista Colter Shaw (interpretato da Justin Hartley, già visto in This Is Us) viaggia per il Paese con il suo camper per aiutare polizia e cittadini a risolvere i crimini e sparizioni, fino a quando un caso di cui si occupa non cambia completamente la sua vita.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Su IWonderfull, uno dei Prime Video Channel, da qualche giorno c’è il film The Animal Kingdom. Diretto da Thomas Cailley, è ambientato in un futuro non molto lontano in cui gli esseri umani diventano ibridi animali a causa di una misteriosa mutazione. Il sedicenne Émile, pur sognando una vita semplice e normale, si trova così ad affrontare alcuni profondi cambiamenti.