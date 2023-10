Ci sono novità sulla serie Suits

Fonte foto: Netflix

La serie tv Suits sta per tornare? A quanto pare sì. Lo ha anticipato negli scorsi giorni la testata Deadline, secondo cui Aaron Korsh, creatore della serie originale, starebbe sviluppando una nuova serie derivata da Suits per NBCUniversal. Il legal drama è andato in onda dal 2011 al 2019 ed è attualmente disponibile su Netflix. Nelle nove stagioni Gabriel Macht e Patrick J. Adams interpretano un brillante avvocato e un laureato mancato dalle doti singolari che collaborano per soddisfare le esigenze dei clienti di uno studio legale. Nel cast c’è anche Meghan Markle, che nelle prime sette stagioni ricopre il ruolo di Rachel.

Il rinnovato successo di Suits

Parte dell’aumentato e improvviso interesse nei confronti di Suits negli ultimi anni si deve probabilmente proprio alla presenza di Meghan Markle nel cast. Fin dall’annuncio della sua frequentazione con Henry, duca di Sussex, la vita e carriera dell’attrice sono state ampiamente commentate dai media che, specialmente nel Regno Unito, sono sempre stati particolarmente impietosi con l’ultima arrivata a Buckingham Palace.

Quando la serie Suits è stata messa a disposizione per lo streaming su Netflix, ormai alcuni mesi fa, i numeri di questo rinnovato interesse sono diventati concreti e abbastanza sorprendenti: Suits ha infatti accumulato 3,14 miliardi di minuti di streaming in una sola settimana, secondo Nielsen. «Ho sempre pensato che fossimo sottovalutati, ma a quanto pare, anche io ho sottovalutato Suits. È bello essere il re», ha scritto Korsh commentando questa “seconda vita” dello show.

Il ritorno di Suits: cosa sappiamo

In questo panorama si inserisce l’annuncio del ritorno di Suits, che però non avrà la forma di un revival né di un reboot. Non si tratterà nemmeno di uno spinoff, anche perché in realtà uno spinoff di Suits è già stato realizzato di recente e non ha avuto grande successo. Andato in onda negli Stati Uniti nel 2019, si intitola Pearson e ha per protagonista Gina Torres nei panni di Jessica Pearson. Lo show però è stato cancellato dopo una sola stagione.

Il “nuovo Suits” sarà invece una serie inedita che si inserisce nello stesso universo narrativo della serie originale, ma con personaggi e ambientazioni differenti (non è ancora chiaro quali, ma alcune fonti di Deadline puntano il dito su Los Angeles). In pratica, il progetto punta a realizzare qualcosa di analogo a quanto è già stato fatto con il franchise CSI. In quel caso, infatti, oltre a CSI: Scena del crimine sono stati prodotti anche CSI: Miami, CSI: NY, CSI: Cyber e CSI: Vegas.

Al momento Aaron Korsh sarebbe ancora in fase di negoziazione, ma secondo Deadline c’è una seria intenzione di procedere con il progetto in tempi relativamente rapidi. Korsh dovrebbe essere produttore esecutivo con David Bartis e Doug Liman. Non è ancora stata definita la piattaforma di streaming che dovrebbe eventualmente ospitare la nuova serie.