Classifica browser più usati al mondo: novità al secondo posto

Il mondo dei browser per computer resta il regno incontrastato di Google Chrome, che detiene saldamente il 66,13% di questo mercato. Dove invece si assiste ad una lotta ferocissima è tra la seconda e la terza posizione, per aggiudicarsi il titolo di secondo browser più usato al mondo. Secondo Statcounter, infatti, ci sono movimenti in questa parte della classifica con Apple Safari che ha scalzato, seppur di un soffio, Microsoft Edge.

Safari è il browser web preinstallato su ogni Mac, iPhone e iPad e aveva perso il secondo posto nella graduatoria mondiale dei browser più popolari qualche mese fa, superato proprio da Microsoft Edge. I due browser, quindi, si alternano in seconda posizione e confermano quanto sia dura la lotta in questa classifica. Ma confermano anche che Apple è molto più brava di Microsoft a convincere gli utenti che con il suo sistema operativo meglio usare anche il suo browser Web.

Browser da desktop, la classifica

Secondo Stacounter, dunque, Chrome detiene la prima posizione ed è il browser web più utilizzato al mondo da desktop (cioè da computer fisso o laptop). Questo dominio dura da anni e non c’è alcun segnale di cambiamento in vista. Nel resto delle posizioni, invece, si notano alcune variazioni che ci fanno comprendere come questo mercato sia parecchio vivace.

Nel 2022 Safari ha visto una crescita di oltre il 2%, mentre Microsoft Edge solo dello 1%, percentuali che contribuiscono a costruire la seguente classifica dei browser più usati da desktop nel 2022:

Google Chrome: 66,13% Safari: 11,87% Microsoft Edge: 11% Firefox: 5,65% Opera: 3,09% Internet Explorer: 0,55%

Perché Safari piace

Il motivo fondamentale della crescita di Safari è da cercare nella crescita della quota di mercato dei Mac, rispetto ai PC Windows. E’ ormai noto a tutti che, da quando ci sono i Mac con chip Apple Silicon (M1, M2 e varie versioni Pro, Max e Ultra), sempre più acquirenti preferiscono un computer Apple ad un PC qualsiasi con sistema operativo Microsoft Windows.

E poiché Safari è il browser standard su macOS, in molti lo usano senza cambiarlo. Molti utenti, tra l’altro, credono che non sia nemmeno possibile usare Chrome o Edge su Mac, cosa che non è affatto vera: entrambi i browser sono disponibili anche per i Mac e i MacBook.

Certamente, però, va anche detto che Apple sta cercando di migliorare Safari per farlo restare al passo con la concorrenza, decisamente agguerrita, di Chrome ed Edge che sono dotati di moltissime funzioni che Safari non ha.

Con macOS Ventura, Apple ha introdotto alcune nuove funzionalità per Safari, tra cui le notifiche web push, la possibilità di condividere le schede, la gestione semplificata delle password "forti", il miglioramento della gestione del CSS (il linguaggio che descrive come deve essere visualizzata una pagina Web) e il sistema Passkeys, che consente l’autenticazione su siti web tramite Touch ID, senza dover creare password tradizionali.