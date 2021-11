Password: la migliore è una parolaccia

Ci risiamo: un altro anno sta finendo ed è già tempo di classifiche imbarazzanti. Come quella stilata da NordPass sulle password più usate al mondo, con tanto di sotto classifiche nazionali che ci permettono di conoscere anche quali sono le password più usate in Italia. Ce lo aspettavamo: le 10 password più usate nel nostro Paese sono una peggiore dell’altra.

Poco consolante è il fatto che, nella scelta della password, gli italiani non siano poi tanto più scarsi dei tedeschi, degli inglesi o dei francesi, o che siano meglio dei tedeschi: il risultato è comunque una top ten imbarazzante nel 2021 (e purtroppo crediamo che lo sarà anche nel 2022). Segno che la cultura della sicurezza informatica non è ancora neanche lontanamente entrata nella testa dell’utente medio di Internet che, per l’ennesimo anno, in massa sceglie la password peggiore di tutte: 123456. Ma la cosa più esilarante, in tutta questa vicenda, è che la password più robusta tra le prime quaranta più usate in Italia è una parolaccia.

Le 10 password più usate in Italia

Partiamo dalle cattive notizie: le dieci password più usate dagli italiani fino ad ora nel 2021. Ecco la top ten:

123456 123456789 12345 12345678 qwerty juventus 000000 password andrea napoli

Tutte queste password possono essere violate dai sistemi informatici usati dagli hacker in meno di un secondo, tranne una: “andrea" (che si viola in 2 minuti).

Il problema è che la sola NordPass di password “123456" ne ha trovate 1,7 milioni in Italia. E sono dati parziali, estrapolati dai dati globali presenti in un database di password da 4 TB, stilato da ricercatori indipendenti.

Mandare a quel paese la password

In questo scenario poco rassicurante, vanno segnalati i 76.981 italiani che hanno scelto la trentanovesima password più diffusa in Italia: “vaffanculo" (cit.). In confronto alle altre, questa parolaccia è un potentissimo baluardo contro gli attacchi hacker: per violarla tramite sistemi informatizzati servono infatti ben 12 giorni.

Se non amate le scurrilità, però, potete scegliere anche altre password altrettanto robuste come “forzamilan“, “alessandra" o “coccinella“.