Come proteggere l'account social dagli hacker

Per proteggere gli account dei social network è fondamentale adottare alcuni accorgimenti in modo da difendersi dagli attacchi degli hacker

Fonte foto: Golden Dayz / Shutterstock

Gli account dei social network finiscono spesso nel mirino degli hacker che, talvolta con trucchi molto semplici, riescono a rubare la password e impossessarsi di tutte le informazioni salvate nell’account stesso. Diventa, quindi, fondamentale proteggere l’account social dagli hacker. Per farlo ci sono vari modi.

È importante, infatti, attivare tutti i servizi di sicurezza messi a disposizione dal social oltre che adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare le truffe e i tentativi di phishing che potrebbero avere l’obiettivo di rubare l’account social degli utenti.

Vediamo, quindi, alcuni consigli per proteggere i propri account social da attacchi hacker.

Evitare password banali

Partiamo dalle “basi”. Per proteggere un account (di un social network o di qualsiasi altro servizio) è fondamentale scegliere una password complessa ed evitare password banali come “123456” oppure “qwerty” o ancora il nome di un figlio o di un animale domestico.

Una password, per risultare efficace, deve essere composta da una sequenza di numeri, lettere (alternando maiuscole e minuscole) e simboli. Questa sequenza deve essere sufficientemente lunga (almeno 12 caratteri) e, come detto, non deve essere banale.

Per scegliere e ricordare password difficili può essere utile affidarsi a un password manager multi-piattaforma.

Attivare l’autenticazione a due fattori

Uno dei sistemi più efficaci per proteggere un account social (o qualsiasi altro tipo di account) è rappresentato dal sistema di autenticazione a due fattori. Con questo sistema di protezione, infatti, non basta inserire la password per accedere a un account ma è necessario inserire una seconda chiave d’accesso.

In genere, il secondo codice d’accesso viene inviato tramite SMS ma, per una maggiore sicurezza, conviene affidarsi a un’app di autenticazione come Google Authenticator. Per attivare l’autenticazione a due fattori basta consultare le Impostazioni dell’account tramite l’app dei social network utilizzati.

Con Facebook, ad esempio basta andare in Impostazioni e privacy > Impostazioni > Centro gestione account > Account > Autenticazione a due fattori. Dall’app di Instagram basta premere sull’icona in basso a destra del proprio profilo e poi accedere al menu laterale per accedere al Centro gestione account.

Attenzione al phishing

Il phishing è la tecnica più utilizzata e, spesso, più efficace per rubare un account di un social network. In questo caso, infatti, gli hacker si limitano a inviare comunicazioni tramite mail o SMS all’utente. Queste comunicazioni sono realizzate in modo tale da simulare messaggi inviati direttamente dal social network.

Nel messaggio, l’utente viene invitato, con qualche stratagemma, a inserire i dati d’accesso del proprio account che poi gli hacker utilizzeranno a loro piacimento. Le truffe che sfruttano il phishing sono molto diffuse ed è importante conoscerne il meccanismo per evitarle.