Come proteggere la privacy mentre si è in viaggio

Proteggere la privacy quando si è in viaggio è possibile: ecco tutti gli accorgimenti da mettere in pratica per viaggiare in sicurezza

Fonte foto: phM2019 / Shutterstock.com

Proteggere la privacy in viaggio è possibile. Bastano pochi accorgimenti per continuare a utilizzare i propri dispositivi, accedendo a Internet in sicurezza anche quando si usa una rete Wi-Fi pubblica oppure la connessione di un hotel. Adottando alcune contromisure, infatti, è possibile proteggere i propri dati anche senza rinunciare a un utilizzo completo di tutti i servizi web. Ecco alcuni consigli per proteggere la privacy in viaggio.

Come proteggere la privacy

Le conseguenze, in caso dovessimo subire una violazione, sarebbero molto pericolose. Gli hacker potrebbero acquisire immagini, video, contatti e soprattutto le credenziali di accesso di molti account, comprese le informazioni bancarie. Dunque, è importante prestare attenzione. Una volta fatta questa premessa, cerchiamo di capire come proteggersi contro il furto dei dati e mettere così al sicuro la nostra cara e preziosa privacy quando si è in viaggio.

Usare una rete privata (VPN)

Il primo consiglio, mentre si è in viaggio, è utilizzare una rete VPN per accedere in modo sicuro a una connessione pubblica, come ad esempio potrebbe essere quella di un hotel. La Virtual Private Network è una rete che crittografa, ossia nasconde, tutto il traffico internet che parte dal tuo dispositivo (computer o smartphone), impedendo, o comunque rendendo più difficile, l’intercettazione dei dati. Molte VPN garantiscono una connessione illimitata a fronte del pagamento di un canone mensile. Quelle gratuite, in genere, offrono un servizio ridotto (ma comunque utile per brevi connessioni).

Disabilitare l’accesso automatico al Wi-Fi

Molti dispositivi effettuando l’accesso automatico a rete Wi-Fi libera. È bene disabilitare questa funzionalità prima di partire. Il motivo è sempre lo stesso. Una volta connessi a una rete non sicura, le informazioni contenute sul device corrono il rischio di essere compromesse. Per disattivare quest’opzione (se attiva sul proprio dispositivo) basta consultare la sezione dedicata alle reti Wi-Fi delle Impostazioni. È consigliabile anche cancellare tutte le connessioni usate in vacanza appena tornati a casa. Anche in questo caso, basta accedere alla sezione dedicata alle connessioni wireless del menu Impostazioni del proprio dispositivo per eliminare questi dati.

Disconnettersi da alcune app

Se proprio dovete connettervi a una rete pubblica, soprattutto all’estero, un consiglio per evitare di consegnare i dati a qualche malintenzionato è disconnettersi da alcune applicazioni, come ad esempio quelle bancarie, oppure quelle che gestiscono le e-mail e i profili social. In questo modo, nel caso la rete pubblica sia monitorata, si eviterà di condividere dati personali.

Evitare i login

Un altro accorgimento, sempre se si ha a cuore la propria privacy, è quello di evitare di accedere ai propri account mentre si sta usando la rete dell’hotel. Anche il questo caso, non è difficile capire il perché. Se la connessione non è sicura, e quindi rischia di essere bucata dai cybercriminali, l’inserimento di password e username potrebbe essere intercettato. Con tutto quello che ne consegue. Come sottolineato in precedenza, è utile ricorrere a una VPN quando si utilizzano queste connessioni.

Password sicure

L’uso di password sicure e diverse per ogni account è un consiglio che dovrebbe essere messo in pratica sempre, non solo quando si è in vacanza. Ad esempio, se si usano sempre le stesse credenziali di accesso, in caso di furto un pirata informatico potrebbe violare diversi account. Si tratta di uno dei principali trucchi per proteggere l’account social dagli hacker. Per la gestione degli account in modo sicuro e protetto è anche possibile affidarsi a un password manager.

Antivirus

Anche se questo avvertimento può sembrare un po’ banale, molte persone non prestano attenzione alla protezione dei dispositivi. È fondamentale, dunque, soprattutto in viaggio, controllare se il proprio dispositivo ha un antivirus aggiornato contro le ultime minacce. Si tratta di un aspetto da non sottovalutare: molti software dannosi, infatti, si “nascondono” in app apparentemente sicure. Con un antivirus è possibile stanarli e bloccarli.

Condivisione sui social

Durante un viaggio è utile condividere meno informazioni possibili sui social network. Ci sarà sempre tempo per postare foto e video delle vacanze. Un’alternativa, per evitare di diffondere troppe informazioni sulla propria posizione (e sull’assenza da casa) è ridurre l’accesso ai propri post, limitandolo solo a utenti fidati. Questo sistema è utile anche per proteggere i dati personali su Facebook e su altri social.