CMF by Nothing arriva in Italia, ma solo su Amazon

Fonte foto: CMF

Buone notizie per chi è interessato a provare i device di CMF, il nuovo sub-brand di Nothing che ha debuttato poche settimane fa in India con tre prodotti: le cuffiette CMF Buds Pro, l’orologio CMF Watch Pro e il caricatore veloce CMF Power 65W GaN. Il nuovo marchio è ad un passo dall’arrivo in Italia, dove sarà in vendita solo su Amazon, almeno inizialmente.

In Italia, come in gran parte del resto dell’Europa, CMF porterà solo due dei tre prodotti: le cuffiette e lo smartwatch, non anche il caricatore al nitruro di gallio. I prodotti CMF sono già in vendita su Amazon Italia, ma solo tramite pochi rivenditori non ufficiali e, infatti, non hanno dei prezzi stabiliti da CMF.

CMF Buds Pro: caratteristiche e prezzo

Le nuove CMF by Nothing Buds Pro sono cuffiette true wireless con cancellazione attiva del rumore fino a 45 dB, di tipo ibrido, con modalità trasparenza. Hanno 3 microfoni per gemma, con riduzione del rumore del vento durante le chiamate telefoniche, una connessione Bluetooth 5.3 con accoppiamento veloce e certificazione IP54.

La batteria da 55 mAh dovrebbe garantire fino a 11 ore di autonomia con l’ANC spento, che salgono a 39 aggiungendo la carica della custodia. Custodia che, lo precisiamo, non ha la ricarica wireless ma solo quella USB-C che è abbastanza veloce da aggiungere 5 ore di ascolto ogni 10 minuti di ricarica.

Come tutti i prodotti di Nothing, anche le CMF Buds Pro hanno un design molto essenziale ma curato. I colori disponibili sono arancione, nero e bianco e il prezzo ufficiale non è ancora noto: mediamente su Amazon oggi si trovano a 49-59 euro.

CMF Watch Pro: caratteristiche e prezzo

CMF by Nothing Watch Pro è il primo smartwatch di Nothing e punta tutto su un design e un’interfaccia semplici ma efficaci. Ha un grande schermo da 1,96 pollici AMOLED, Always On, rettangolare (410×502 pixel di risoluzione) e ha un solo tasto fisico. La cassa è in alluminio, mentre il cinturino è in silicone.

Può monitorare tutti i parametri essenziali per la salute e lo sport: battito cardiaco, ossigenazione del sangue (Sp02), stress e sonno. Può monitorare anche 110 attività sportive tra le quali anche il nuoto, visto che è certificato IP68 e resiste all’acqua anche in immersione completa, e anche all’aperto senza smartwatch al seguito, visto che ha il GPS.

Il grande schermo rende questo smartwatch abbastanza ingombrante, ma ha permesso a CMF di integrare una batteria di buona capacità: si arriva a 340 mAh, con autonomia massima dichiarata di 13 giorni con un uso molto leggero.

Tramite connessione Bluetooth a cellulare, il CMF Watch Pro può essere usato per fare e ricevere telefonate, con riduzione del rumore tramite algoritmo.

La cassa dello smartwatch è sempre in alluminio non colorato, mentre i cinturini in silicone sono disponibili in tre colori: arancione, nero e grigio. Il prezzo ufficiale non è ancora noto in Italia, ma in media si compra a 99 euro.