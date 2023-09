Fonte foto: Nothing

Dopo settimane di indiscrezioni, è arrivato il debutto ufficiale di CMF by Nothing, nuovo brand dell’azienda fondata da Carl Pei (già co-founder di OnePlus) e nota, soprattutto, per i Nothing Phone (1) e Phone (2). CMF (acronimo di Colors, Materials and Finishes) è, di fatto, un sub-brand di Nothing e debutta sul mercato con tre prodotti di fascia più bassa rispetto a quelli della casa madre.

La gamma CMF è composta delle cuffie true wireless in-ear, le CMF Buds Pro, uno smartwatch, il CMF Watch Pro, e un caricatore, CNF Power 65W GaN (dove GaN sta per nitruro di gallio). I nuovi prodotti arriveranno sul mercato a partire dal 30 settembre. Per il momento, non sono noti prezzi e tempistiche di commercializzazione in Europa. Di seguito, però, trovate indicati i prezzi in dollari.

CMF Buds Pro: caratteristiche tecniche e prezzo

Oltre ai Nothing Phone, punto di riferimento della gamma dell’azienda, Nothing ha già arricchito la sua offerta di dispositivi con vari auricolari TWS. Le nuove CMF by Nothing Buds Pro, quindi, vanno ad arricchire, ulteriormente, l’offerta dell’azienda per questa categoria di prodotti proponendo uno stile simile ai modelli a marchio Nothing (ma senza il design trasparente).

Tra le specifiche c’è la cancellazione attiva del rumore fino a 45 dB. Da notare anche una batteria da 55 mAh per ogni auricolare. Secondo i dati forniti da Nothing (e tutti da verificare), l’autonomia può arrivare fino a 11 ore di riproduzione musicale (con l’ANC disattivata).

Considerando la carica aggiuntiva garantita dalla custodia, inoltre, è possibile arrivare fino a 39 ore di autonomia, sempre con l’ANC disattivata. Da notare la possibilità di sfruttare la ricarica rapida con 5 ore di autonomia ottenibili in appena 10 minuti di ricarica.

Le cuffie di CMF, disponibili in tre colorazioni, possono essere controllate tramite l’app Nothing X, la stessa app utilizzabile per la gestione delle cuffie a marchio Nothing. Le Buds Pro arriveranno sul mercato con un prezzo di 49 dollari.

CMF Watch Pro: caratteristiche tecniche e prezzo

Il secondo prodotto del nuovo sub brand di Nothing è il CMF Watch Pro, che richiama Apple Watch Ultra nel design, e ha un cinturino disponibile in tre diverse colorazioni.

Lo smartwatch è dotato di un display AMOLED da 1,96 pollici di diagonale, con risoluzione di 410×502 pixel. Le funzionalità non sono particolarmente avanzate e non c’è uno store per le app. Il Watch Pro è abbinabile al proprio smartphone, per la sincronizzazione delle notifiche, e può tenere traccia di vari parametri della salute dell’utente oltre che di 110 diversi sport.

C’è anche il GPS, una batteria da 340 mAh (Nothing dichiara fino a 13 ore di autonomia) e la certificazione IP68. Grazie al Bluetooth e al sistema composto da microfono e speaker, lo smartwatch supporta anche le chiamate, collegandosi con lo smartphone. Il prezzo di Watch Pro è di 69 dollari.

CMF Power 65W GaN: caratteristiche tecniche e prezzo

Il terzo prodotto della gamma CMF è il caricatore Power 65W GaN, in grado di erogare una potenza di ricarica fino a 65 W. Il modello ha tre porte (due USB-C e una USB-A) ed è compatibile con i principali standard di ricarica (PD 3.0, QC 4.0+/3.0/2.0, SCP, FCP, PPS, AFC, Samsung 9V2A, DCP e Apple 2.4A) che lo renderanno utilizzabile anche con dispositivi di altri brand. Il prezzo è di 39 dollari.