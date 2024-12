Nothing lancia NOS 3.0: Android 15 sui Phone e CMF

Nothing ha annunciato il lancio di NOS 3.0 ovvero la nuova versione di Nothing OS basata su Android 15, ecco le novità

Fonte foto: Nothing

Nothing ha annunciato il lancio di Nothing OS 3.0, detto anche NOS 3.0. Si tratta della nuova versione del sistema operativo in arrivo sui Nothing Phone, compreso il più recente Phone (2a) Plus, e sul CMF Phone nel corso delle prossime settimane. Come vedremo, ci sono già indicazioni ufficiali in merito all’avvio del rollout.

La base di partenza è Android 15 che viene arricchito con tante personalizzazioni da parte di Nothing, che continua a puntare molto forte sul software, che può contare anche sull’integrazione con ChatGPT, per offrire un’esperienza d’uso sempre più ricca ai suoi utenti, differenziandosi da altri produttori di smartphone Android.

NOS 3.0: le novità

Con NOS 3.0, gli utenti Nothing potranno sfruttare varie novità come una rinnovata Nothing Gallery. L’azienda ha aggiornato la sua app Galleria, migliorando la ricerca e introducendo nuovi strumenti di editing delle foto. Con i prossimi smartphone, in particolare con il prossimo Phone (3), potrebbero arrivare anche funzioni dedicate all’editing con AI.

È stata aggiornata anche la schermata di blocco, che può visualizzare i widget condivisi e sono state modificate le impostazioni rapide. Nothing ha introdotto, inoltre, nuovi widget, come Countdown, pensati per migliorare la produttività e la gestione del proprio tempo.

C’è poi lo Smart Drawer potenziato dall’AI che può organizzare in modo automatico app e cartelle per semplificare l’accesso ai contenuti presenti sullo smartphone. È stata migliorata anche la Pop-up View, per gestire meglio le finestre multiple. Nothing ha anticipato anche un miglioramento generale delle prestazioni, con il passaggio a NOS 3.0.

Tutte queste novità, soprattutto per quanto riguarda i miglioramenti prestazioni e le funzioni AI, andranno testati una volta che Nothing avrà rilasciato la versione stabile di NOS 3.0 che, ricordiamo, è stato protagonista di una lunga fase di beta test, iniziata lo scorso ottobre.

Quando arriva NOS 3.0

Il nuovo NOS 3.0 sarà disponibile su tutti i nuovi smartphone Nothing e CMF in arrivo nel corso dei prossimi mesi. Per quanto riguarda gli smartphone già sul mercato, invece, Nothing prevede di aggiornare il Phone (2a) e il Phone (2) entro la fine del 2024 mentre nelle prime settimane del 2025 è previsto l’aggiornamento per il Phone (1), il Phone (2a) Plus e il CMF Phone 1.

Se avete un Nothing Phone o un CMF Phone, nel corso delle prossime settimane vi arriverà una notifica per segnalarvi la disponibilità dell’aggiornamento. Andando nelle Impostazioni è possibile controllare la disponibilità di un nuovo update seguendo la procedura Impostazioni > Informazioni sul telefono > Informazioni sul software. In questo modo è possibile “forzare” l’aggiornamento e passare alla nuova versione di Nothing OS.