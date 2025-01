CMF Phone 1, a questo prezzo è lo smartphone giusto per tutti

CMF Phone 1 è uno smartphone di fascia medio-bassa prodotto da Nothing, ottimo per gli utenti che cercano un device semplice ed economico. Su Amazon il prezzo è top

Fonte foto: CMF

Il CMF Phone 1 è il primo smartphone prodotto del sub-brand di Nothing e va a posizionarsi direttamente nella fascia medio-bassa del mercato, garantendo agli utenti un’ottima combinazione tra semplicità e convenienza.

Parliamo, insomma, di un prodotto concreto, caratterizzato da un comparto hardware che rinuncia a tutto il superfluo per portare nelle mani dei consumatori un telefono da utilizzare senza difficoltà in tutte le operazioni quotidiane, garantendo comunque buone performance. A questo si aggiunge anche un design distintivo che, come per il resto dei prodotti Nothing, fa la differenza e rende questo dispositivo unico nel suo genere.

Approfittando delle offerte Amazon, il CMF Phone 1 è disponibile a meno di 180 euro, un’occasione imperdibile per chi deve acquistare un nuovo telefono e cercare una soluzione moderna, versatile e dal prezzo accessibile.

CMF Phone 1: scheda tecnica

Il CMF Phone 1 ha un display AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione FHD+ (2.400×1.080 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco di 2.000 nit.

Il processore a bordo è un Mediatek Dimensity 7300 affiancato in questo caso specifico da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione, non espandibile.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e un sensore per la profondità di campo da 2 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP.

Per quanto riguarda le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.3, l’USB-C e i vari sistemi per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica cablata da 33 W e ricarica inversa da 5 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria Nothing OS 2.6 e la promessa di due anni di aggiornamenti di sistema garantiti dall’azienda produttrice.

Fa la differenza il design che, come accade per tutti i prodotti dell’azienda di Carl Pei, è unico nel suo genere: questo smartphone, infatti, ha la scocca intercambiabile che può essere semplicemente sostituita dall’utente svitando le viti con l’apposito tool in dotazione. Molto interessante anche il Nothing Lock, un sistema ideato per agganciare al device diversi accessori esterni come tracolla o lo stand per posizionare il dispositivo in orizzontale (da acquistare separatamente).

CMF Phone 1: l’offerta su Amazon

Di listino il CMF Phone 1 ha un prezzo di 239 euro, tuttavia per le prossime ore grazie alle offerte su Amazon possibile acquistare questo smartphone a 179,90 euro (-25%, – 59,10 euro), uno sconto molto interessante che potrebbe fare la gioia di molti utenti.

