CMF Phone 1, con l'offerta Amazon per il Black Friday arriva al minimo storico

Già da qualche ora Nothing ha dato il via ufficialmente alle offerte per il Black Friday 2024, includendo anche i device a marchio CMF, il sub-brand dell’azienda di Carl Pei specializzato in prodotti low-cost come smartphone, auricolari e smartwatch.

E l’offerta di oggi riguarda proprio il primo smartphone di questa azienda, il CMF Phone 1 un dispositivo di fascia medio-bassa presentato solo qualche mese fa come un’alternativa economica ai prodotti a marchio Nothing, ma senza rinunciare a un buon comparto hardware, più che sufficiente per l’utilizzo quotidiano e non solo.

Grazie alle offerte sull’e-commerce, il prezzo dei questo dispositivo scende sotto i 180 euro arrivando al minimo storico, lo sconto perfetto per chi deve acquistare un nuovo smartphone ed è solo in paziente attesa dell’offerta perfetta.

CMF Phone 1: scheda tecnica

Il CMF Phone 1 ha uno schermo AMOLED che misura 6,67 pollici, ha una risoluzione FHD+ (2.400×1.080 pixel), refresh rate variabile fino a 120 Hz e 2.000 nit di luminosità di picco.

Il processore è un Mediatek Dimensity 7300 che per questa specifica offerta viene affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, non espandibile.

Due le fotocamere a disposizione: un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e un secondo sensore da 2 MP per la profondità di campo. La fotocamera frontale è da 16 MP.

Tra le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.3, l’USB-C e le diverse opzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo da 33 W e ricarica inversa da 5 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente Nothing OS 2.6 con due anni di aggiornamenti di sistema garantiti da Nothing.

Infine, merita una menzione a parte il design di questo smartphone con la scocca intercambiabile dall’utente (basta svitare le viti con l’apposito tool in dotazione e sostituirla) e la presenza del Nothing Lock, un utilissimo sistema ideato da Nothing per agganciare al device diversi accessori esterni come tracolla o lo stand per posizionare il dispositivo in orizzontale (da acquistare separatamente).

CMF Phone 1: l’offerta del Black Friday di Amazon

Il CMF Phone 1 ha un prezzo di listino di 239 euro, per le prossime ore però, grazie alle offerte del Black Friday di Amazon sé possibile portare a casa questo smartphone a 179,90 euro (-23%, – 59,10 euro), uno sconto da non sottovalutare che rende un po’ più semplice l’acquisto di un nuovo smartphone.

