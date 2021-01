Cobra Kai 4: uscita, trama e anticipazioni

La terza stagione di Cobra Kai è uscita su Netflix il 1° gennaio 2021 ed è già un successo. Il sequel di Karate Kid si conferma, in questo modo, uno dei prodotti più attesi e seguiti della piattaforma di streaming.

Naturalmente c’è chi ha guardato i 10 episodi del terzo capitolo in pochi giorni e ora è già alla ricerca di anticipazioni sulla quarta stagione. Il pubblico si chiede, tra le altre cose, quali saranno le sorti del protagonista Johnny Lawrence e il suo rivale Daniel LaRusso. D’altronde il loro rapporto è il fulcro dell’intera saga, ma non solo. Gli stessi attori rappresentano una delle caratteristiche più amate della serie. Infatti, William Zabka e Ralph Macchio sono gli stessi attori che il pubblico aveva visto nella saga cinematografica, nei panni rispettivamente di Johnny e Daniel. Netflix ha già rinnovato Cobra Kai per una quarta stagione lo scorso ottobre e questo ha incuriosito il pubblico, soprattutto dopo l’emozionante finale della stagione 3.

Quando esce Cobra Kai 4

Visto l’enorme successo di tutte le stagioni uscite finora, la piattaforma di streaming è decisa ad investire ulteriormente nella serie tv del momento, Cobra Kai. E ha rinnovato il suo impegno negli ultimi mesi del 2020. Purtroppo a causa dell’emergenza sanitaria i lavori sono fermi.

Ma esistono delle notizie che consoleranno il pubblico: la scrittura degli episodi della quarta stagione è già terminata, purtroppo le riprese dovevano iniziare all’inizio dell’anno ma sono state rimandate a causa dell’emergenza sanitaria che attualmente non permette ad attori e troupe di incontrarsi in modo sicuro e continuativo. Secondo alcune anticipazioni si terranno nell’autunno 2021, salvo ulteriori ritardi.

Il regista Jon Hurwitz ha pubblicato un post su Twitter annunciando che, probabilmente, la quarta stagione arriverà un anno dopo la terza, cioè nel 2022, quando la situazione sarà tornata alla normalità.

Cobra Kai 4: anticipazioni sulla possibile trama

Non ci sono molte notizie sulla trama della prossima stagione. Tuttavia, stanno girando delle supposizioni nei forum e blog di appassionati.

Nelle nuove puntate il pubblico potrà finalmente vedere il tanto chiacchierato 51° trofeo di Karate di All Vally durante il quale si sfideranno gli allievi di Johnny contro quelli di Daniel.

Probabilmente gli incontri si concentreranno su alcuni dei personaggi principali della serie: Samantha e Miguel, Kyler, Tory e Robby Keene. Inoltre la trama seguirà da vicino l’evoluzione del rapporto tra Daniel e Johnny dopo la breve tregua avvenuta grazie ad Ali, vecchia fiamma di entrambi. Naturalmente il pubblico si aspetta di rivedere anche John Kreese (Martin Kove), il vecchio maestro di Johnny ritornato alla fine della prima stagione. Inoltre, potremo vedere altri personaggi riemergere dalla vecchia saga cinematografica.

Per sapere queste risposte non rimane che attendere i nuovi episodi su Netflix. Nel frattempo nelle diverse piattaforme di streaming è possibile trovare diverse serie tv simili a Cobra Kai.