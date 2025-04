Fonte foto: Lionsgate/X

Dimenticate il look disordinato e rock con cui è diventato iconico. Johnny Depp si mostra in una veste del tutto nuova nella prima immagine ufficiale di Day Drinker, il nuovo film diretto da Marc Webb, già regista del live-action di Biancaneve, atteso prossimamente nelle sale cinematografiche. In questo nuovo progetto, di cui sono in corso attualmente le riprese in Spagna, Depp appare con un aspetto completamente rinnovato: curato, brizzolato ed elegante.

Day Drinker, trama e cast del thriller drammatico

Day Drinker è un thriller drammatico che ruota attorno all’incontro tra una barista a bordo di uno yacht privato, interpretata da Madelyn Cline, e un ospite misterioso, interpretato da Depp.

Quello che sembra un semplice incontro però prende presto una piega inaspettata: i due si ritrovano coinvolti in una situazione pericolosa, legata a una figura criminale interpretata da Penélope Cruz. Nel corso della storia emergono connessioni imprevedibili tra i personaggi, in una trama ricca di tensione, mistero e colpi di scena.

«Sono entusiasta di iniziare le riprese con Johnny, Madelyn, Penélope e un cast eccezionale. Siamo in una location meravigliosa, con una troupe fantastica e una storia intensa e piena di colpi di scena da raccontare. Sarà un’esperienza incredibile», ha dichiarato recentemente il regista Marc Webb.

Nel cast figurano anche Manu Rios, Arón Piper, Anika Boyke e l’attore argentino Juan Diego Botto. La sceneggiatura è firmata da Zach Dean, mentre la produzione è curata dagli stessi produttori di John Wick.

Johnny Depp, un nuovo look per una carriera rinnovata?

Il film Day Drinker rappresenta un ulteriore tentativo di rilanciare la carriera di Johnny Depp, messa in pausa dopo il controverso processo con l’ex moglie Amber Heard, evento giudiziario e mediatico che ha avuto un certo impatto sulla sua immagine pubblica e sul suo percorso artistico.

Certamente il nuovo look dell’attore ha acceso un notevole interesse tra i fan online. Capelli brizzolati, barba ben rifinita e abiti formali, nella prima foto dal set Depp mostra in effetti un cambiamento significativo rispetto al suo consueto stile. Le lenti a contatto azzurre con cui compare in queste prime foto di scena accentuano la sensazione di estraneità.

Molti utenti hanno commentato che “non sembra nemmeno lui”, esprimendo sorpresa per questa trasformazione e, in generale, apprezzamenti positivi. ​Altri commentatori si sono concentrati sulla sua dentatura. Dopo le critiche ricevute per l’aspetto dei suoi denti durante il Festival di Cannes 2023, dove erano stati descritti come “in putrefazione”, i denti di Depp ora appaiono bianchi, sani e curati.

Non sono mancati gli utenti che hanno accolto negativamente l’annuncio del ritorno di Depp sul set, giudicando inopportuno che l’attore possa tornare sotto i riflettori dopo che l’ex moglie lo ha accusato di violenza domestica. Nonostante il verdetto del processo sia stato a favore di Depp, una parte del pubblico non lo considera “scagionato” sul piano morale.