Oggi esce Cobra Kai: come prepararsi

I film di Karate Kid sono stati il cult di una generazione e oggi la serie tv che racconta le storie dei protagonisti, Cobra Kai, attira schiere di appassionati vecchi e nuovi. Continuerà a farlo anche con la quarta stagione che esce oggi, venerdì 31 dicembre, solo su Netflix.

Lo spin off Cobra Kai è ambientato 34 anni dopo le vicende raccontate negli storici film usciti tra il 1984 e il 1994. Inizialmente nata come esclusiva Youtube (piattaforma sulla quale sono ancora disponibili le prime due stagioni, per gli utenti Premium) e poi acquistata e resa interamente disponibile da Netflix (che ha prodotto la terza stagione), la serie tv ha per protagonista Johnny Lawrence (William Zabka) che, trovandosi in una fase difficile della propria vita e senza particolari prospettive, riapre il dojo Cobra Kai in cerca di redenzione, riaccendendo così la storica rivalità con Daniel LaRusso (Ralph Macchio).

Cobra Kai: dove eravamo rimasti

Nella terza stagione della serie tv, creata da Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald, i due protagonisti Lawrence e LaRusso siglano una tregua e, insieme agli studenti dei dojo Eagle Fang e Miyagi-Do, cercano di fermare il nemico comune John Kreese, diventato sensei del Cobra Kai.

Dopo scontri, incursioni e combattimenti tra le due fazioni, Kreese promette di andarsene solo se gli studenti di Johnny e Daniel riusciranno a sconfiggere il suo Cobra Kai durante il Karate Under 18 All Valley. Kreese, nel frattempo, è in cerca di alleati e telefona a Terry Silver.

La trama di Cobra Kai 4

Nella quarta stagione di Cobra Kai, composta in tutto da dieci episodi, Daniel e Johnny sono ancora schierati dalla stessa parte contro John Kreese, che intanto sembra avere davvero trovato un alleato nel suo passato.

Mentre Samantha e Miguel cercano di promuovere l’alleanza tra i dojo e Robby (il figlio di Johnny, verso il quale nutre del risentimento) si dedica completamente al Cobra Kai, i due storici protagonisti, pur legati da un ultradecennale rapporto di amore e odio, si preparano all’imminente competizione insieme ai loro studenti. Riusciranno a trionfare?

Nel cast, oltre a Zabka e Macchio, figurano Xolo Maridueña (Miguel Diaz), Mary Mouser (Samantha LaRusso), Tanner Buchana (Robby Keene), Martin Kove (John Kreese), Jacob Bertrand (Eli Moskowitz), Nichole Brown (Aisha Robinson), Gianni Decenzo (Demetri) e Peyton List (Tory Nichols). Inoltre, Thomas Ian Griffith torna a interpretare Terry Silver.

Quando e dove vedere la nuova stagione di Cobra Kai

I nuovi episodi sono disponibili dal 31 dicembre 2021 su Netflix. Come sempre, la serie tv si può vedere anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. È già stata annunciata la quinta stagione.